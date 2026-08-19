Ленивая лазанья из баклажанов: ужин, который захочется повторить
Ленивая лазанья из баклажанов — отличный вариант сытного ужина без лишних хлопот. Нежные запеченные баклажаны, сочная мясная начинка, сливочный соус и много сыра создают очень удачное сочетание. А тесто фило придает блюду аппетитную текстуру и делает его еще интереснее.
Рецептом поделилась украинская блогерша Diana Ovinnikova на своей странице в Instagram, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт.;
- мясной фарш — 500 г;
- томатно-пряный соус — по вкусу;
- тесто фило — 5 листов;
- моцарелла — 250 г;
- сливки 15% — 200 мл;
- крем-сыр — 150 г;
- пармезан — 60 г;
- сливочное масло — для смазывания теста;
- растительное масло — для баклажанов;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Баклажаны хорошо вымойте и нарежьте вдоль тонкими ломтиками.
- Выложите на противень, слегка смажьте маслом, посолите и поперчите. Запекайте примерно 10 минут, чтобы они стали мягкими.
- Тем временем разогрейте сковороду и обжарьте фарш, разбивая его лопаткой на небольшие кусочки.
- Добавьте томатно-пряный соус и примерно 200 мл воды. Перемешайте и тушите еще несколько минут.
- Для сливочного соуса нагрейте сливки на слабом огне. Добавьте крем-сыр и перемешайте до однородной консистенции.
- Добавьте половину натертого пармезана, поперчите и, при необходимости, немного посолите.
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом.
- Выложите два листа теста фило, слегка смазывая их маслом.
- Сверху распределите часть баклажанов, фарша, сливочного соуса и моцареллы.
- Продолжайте выкладывать ингредиенты слоями.
- Верх лазаньи полейте сливочным соусом и щедро посыпьте моцареллой и оставшимся пармезаном.
- Если в форме достаточно места, можно добавить еще один слой теста фило.
- Поставьте «ленивую» лазанью в разогретую до 190–200 °C духовку и запекайте примерно 25–30 минут, пока сыр сверху не расплавится и не покроется румяной корочкой.
- После вынимания из духовки оставьте блюдо примерно на 10 минут. За это время слои немного уплотнятся, и лазанью будет гораздо легче нарезать.
Готовая лазанья из баклажанов, фарша и сыра получается сочной, нежной и очень сытной. Томатно-мясная начинка хорошо сочетается со сливочным соусом, а моцарелла и пармезан образуют сверху аппетитную сырную корочку. Такое блюдо идеально подойдет для домашнего ужина.
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