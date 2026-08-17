Летний завтрак за 20 минут: понадобятся яйца, молоко и ягоды

Летний завтрак из яиц молока и ягод. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Если хочется разнообразить привычные завтраки, попробуйте этот пышный блин в духовке с ягодами. Готовится он из самых простых продуктов, а во время выпекания эффектно поднимается: края становятся пышными и румяными, а серединка остается нежной. По текстуре блюдо напоминает нечто среднее между блином, суфле и запеченным омлетом.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Оксана Горан, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

молоко — 200 мл;

мука — 130 г;

соль — щепотка;

сахар — 1 ст. л. с верхом;

сливочное масло — для смазывания формы;

сахарная пудра — для подачи;

ягоды — по вкусу, в этом рецепте — малина.

Способ приготовления

В глубокую миску разбейте яйца, добавьте щепотку соли и сахар. Взбейте до однородной массы. Влейте молоко и еще раз хорошо взбейте смесь. Добавьте муку и взбейте тесто так, чтобы не осталось комочков. Оно должно получиться однородным и достаточно жидким. Форму для выпечки обильно смажьте сливочным маслом и вылейте приготовленное тесто. Сверху выложите ягоды. Для этого рецепта используется малина, но можно взять и другие ягоды по вкусу. Духовку заранее разогрейте до 200°C. Поставьте форму в духовку примерно на 15-20 минут. Во время приготовления блин сильно поднимется, а его края станут золотистыми и пышными. После выпечки серединка может немного опуститься — это нормально.

Готовый летний завтрак подавайте теплым. По желанию посыпьте сахарной пудрой и добавьте еще свежих ягод.

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