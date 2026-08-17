Летний завтрак за 20 минут: понадобятся яйца, молоко и ягоды
Если хочется разнообразить привычные завтраки, попробуйте этот пышный блин в духовке с ягодами. Готовится он из самых простых продуктов, а во время выпекания эффектно поднимается: края становятся пышными и румяными, а серединка остается нежной. По текстуре блюдо напоминает нечто среднее между блином, суфле и запеченным омлетом.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша Оксана Горан, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- молоко — 200 мл;
- мука — 130 г;
- соль — щепотка;
- сахар — 1 ст. л. с верхом;
- сливочное масло — для смазывания формы;
- сахарная пудра — для подачи;
- ягоды — по вкусу, в этом рецепте — малина.
Способ приготовления
- В глубокую миску разбейте яйца, добавьте щепотку соли и сахар. Взбейте до однородной массы.
- Влейте молоко и еще раз хорошо взбейте смесь.
- Добавьте муку и взбейте тесто так, чтобы не осталось комочков. Оно должно получиться однородным и достаточно жидким.
- Форму для выпечки обильно смажьте сливочным маслом и вылейте приготовленное тесто.
- Сверху выложите ягоды. Для этого рецепта используется малина, но можно взять и другие ягоды по вкусу.
- Духовку заранее разогрейте до 200°C.
- Поставьте форму в духовку примерно на 15-20 минут.
- Во время приготовления блин сильно поднимется, а его края станут золотистыми и пышными. После выпечки серединка может немного опуститься — это нормально.
Готовый летний завтрак подавайте теплым. По желанию посыпьте сахарной пудрой и добавьте еще свежих ягод.
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