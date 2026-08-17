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Летний завтрак за 20 минут: понадобятся яйца, молоко и ягоды

17 августа 2026 05:04
Летний завтрак из яиц молока и ягод. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется разнообразить привычные завтраки, попробуйте этот пышный блин в духовке с ягодами. Готовится он из самых простых продуктов, а во время выпекания эффектно поднимается: края становятся пышными и румяными, а серединка остается нежной. По текстуре блюдо напоминает нечто среднее между блином, суфле и запеченным омлетом.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Оксана Горан, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • мука — 130 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ст. л. с верхом;
  • сливочное масло — для смазывания формы;
  • сахарная пудра — для подачи;
  • ягоды — по вкусу, в этом рецепте — малина.

Способ приготовления

  1. В глубокую миску разбейте яйца, добавьте щепотку соли и сахар. Взбейте до однородной массы.
  2. Влейте молоко и еще раз хорошо взбейте смесь.
  3. Добавьте муку и взбейте тесто так, чтобы не осталось комочков. Оно должно получиться однородным и достаточно жидким.
  4. Форму для выпечки обильно смажьте сливочным маслом и вылейте приготовленное тесто.
  5. Сверху выложите ягоды. Для этого рецепта используется малина, но можно взять и другие ягоды по вкусу.
  6. Духовку заранее разогрейте до 200°C.
  7. Поставьте форму в духовку примерно на 15-20 минут.
  8. Во время приготовления блин сильно поднимется, а его края станут золотистыми и пышными. После выпечки серединка может немного опуститься — это нормально.

Готовый летний завтрак подавайте теплым. По желанию посыпьте сахарной пудрой и добавьте еще свежих ягод.

 

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