Маринованная цветная капуста "Розовая": новинка зимних заготовок

Маринованная цветная капуста со свеклой. Фото: кадр с видео

Юлия Щербак Редактор

Маринованная цветная капуста со свеклой — необычная домашняя заготовка, которую стоит попробовать в этом сезоне. Капуста остается хрустящей и сочной, а благодаря свекле приобретает красивый нежно-розовый цвет. Сладкий перец придает закуске приятный аромат и вкус. А самое приятное то, что для приготовления понадобятся только овощи, вода и соль.

Рецепт опубликовали "Карпатські шкварки", передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цветная капуста — 1 средний кочан;

сладкий перец — 1 шт.;

свекла — 1 небольшая.

Для рассола на банку объемом 1,5 л:

холодная вода — около 800 мл;

каменная нейодированная соль — 45 г.

Квашеная цветная капуста со свеклой. Фото: кадр с видео

Способ приготовления

Цветную капусту хорошо промыть, срезать кочан и разделить на небольшие соцветия. Часть капусты выложить на дно чистой банки. Сладкий перец очистить от семян и нарезать длинной соломкой. Несколько кусочков добавить в банку. Свеклу очистить и нарезать тонкими пластинками. Именно она во время квашения придаст капусте красивый розовый оттенок. Продолжайте наполнять банку, чередуя соцветия цветной капусты, перец и свеклу. Овощи можно укладывать достаточно плотно, оставив немного места для рассола. Отдельно приготовить рассол. В 800 мл холодной воды растворить 45 г каменной соли и хорошо перемешать, чтобы кристаллы полностью растворились. Залить овощи готовым рассолом. Он должен полностью покрывать капусту и другие овощи. Банку не закрывать герметично, а лишь прикрыть крышкой. Поставить ее в глубокую тарелку или миску, так как во время активного брожения часть рассола может вытекать. Оставить капусту при комнатной температуре примерно на 7-10 дней. В процессе квашения рассол постепенно будет менять цвет, а капуста приобретет приятную кислинку. Готовую квашеную цветную капусту переставить в холодильник.

Закуска получается хрустящей, сочной и яркой — прекрасно подходит к картофелю, мясу или другим домашним блюдам.

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