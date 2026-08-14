Маринованные огурцы на зиму "Верес": рецепт на 1 л банку
14 августа 2026 01:04
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
Хрустящие маринованные огурцы — одна из тех зимних заготовок, которые всегда уместны на столе. Благодаря хрену, чесноку, укропу и специям они получаются ароматными и пикантными, а точные пропорции маринада помогают добиться насыщенного вкуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — столько, сколько поместится в литровую банку;
- чеснок — 3–4 зубчика;
- морковь — 3–4 кружочка;
- укроп — 1 веточка;
- хрен — 2–3 кусочка;
- лук — 1 кружочек;
- чёрный перец — 5–6 горошин;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- уксус 9% — 5 ст. л.
Способ приготовления
- Огурцы промыть и замочить в холодной воде на 2–3 часа или на ночь.
- На дно стерильной литровой банки положить чеснок, морковь, укроп, хрен, лук и перец.
- Плотно наполнить банку огурцами, добавляя лавровый лист.
- Всыпать соль и сахар, влить уксус и залить всё кипятком до самого верха.
- Накрыть крышкой и стерилизовать в кастрюле с горячей водой около 5 минут после закипания.
- Банку сразу герметично закрыть, несколько раз осторожно прокрутить, чтобы сахар и соль растворились, и перевернуть вверх дном.
- Оставить до полного остывания без укутывания. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и прекрасно подходят к зимним блюдам.
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