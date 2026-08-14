Маринованные огурцы на зиму "Верес": рецепт на 1 л банку

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Хрустящие маринованные огурцы — одна из тех зимних заготовок, которые всегда уместны на столе. Благодаря хрену, чесноку, укропу и специям они получаются ароматными и пикантными, а точные пропорции маринада помогают добиться насыщенного вкуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — столько, сколько поместится в литровую банку;

чеснок — 3–4 зубчика;

морковь — 3–4 кружочка;

укроп — 1 веточка;

хрен — 2–3 кусочка;

лук — 1 кружочек;

чёрный перец — 5–6 горошин;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

уксус 9% — 5 ст. л.

Огурцы и уксус. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы промыть и замочить в холодной воде на 2–3 часа или на ночь. На дно стерильной литровой банки положить чеснок, морковь, укроп, хрен, лук и перец. Плотно наполнить банку огурцами, добавляя лавровый лист. Всыпать соль и сахар, влить уксус и залить всё кипятком до самого верха. Накрыть крышкой и стерилизовать в кастрюле с горячей водой около 5 минут после закипания. Банку сразу герметично закрыть, несколько раз осторожно прокрутить, чтобы сахар и соль растворились, и перевернуть вверх дном. Оставить до полного остывания без укутывания. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и прекрасно подходят к зимним блюдам.

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