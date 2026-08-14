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Маринованные помидоры "4 ложки": рецепт с идеальными пропорциями

14 августа 2026 14:44
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Этот рецепт хорошо подходит для небольших плотных помидоров, которые после консервирования остаются сочными и не теряют форму. Овощи придают маринаду более насыщенный аромат, а сама заготовка получается яркой и аппетитной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • небольшие спелые помидоры;
  • сладкий перец;
  • морковь;
  • репчатый лук;
  • веточки укропа;
  • петрушка;
  • душистый перец — по 1 горошине на банку.

Для маринада на 1 л воды:

  • сахар — 2 ст. л.;
  • каменная нейодированная соль — 1 ст. л. и 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 50 мл.
Овощи в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры вымыть и отобрать плотные плоды без повреждений.
  2. Перец нарезать полосками, морковь — кружочками, лук — полукольцами.
  3. В стерилизованные банки положить укроп, петрушку, морковь, лук и душистый перец.
  4. Заполнить помидорами, чередуя их со сладким перцем и другими овощами.
  5. Для маринада смешать воду с сахаром и солью, довести до кипения. Добавить уксус и ещё раз довести до кипения.
  6. Горячим маринадом залить банки, накрыть крышками и поставить в кастрюлю с горячей водой.
  7. После закипания стерилизовать литровые банки 10 минут, а 1,5-литровые — 12–15 минут.
  8. Герметично закрыть банки, перевернуть и оставить под тёплым одеялом до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.

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