Маринованные помидоры "4 ложки": рецепт с идеальными пропорциями

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот рецепт хорошо подходит для небольших плотных помидоров, которые после консервирования остаются сочными и не теряют форму. Овощи придают маринаду более насыщенный аромат, а сама заготовка получается яркой и аппетитной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

небольшие спелые помидоры;

сладкий перец;

морковь;

репчатый лук;

веточки укропа;

петрушка;

душистый перец — по 1 горошине на банку.

Для маринада на 1 л воды:

сахар — 2 ст. л.;

каменная нейодированная соль — 1 ст. л. и 1 ч. л.;

уксус 9% — 50 мл.

Овощи в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры вымыть и отобрать плотные плоды без повреждений. Перец нарезать полосками, морковь — кружочками, лук — полукольцами. В стерилизованные банки положить укроп, петрушку, морковь, лук и душистый перец. Заполнить помидорами, чередуя их со сладким перцем и другими овощами. Для маринада смешать воду с сахаром и солью, довести до кипения. Добавить уксус и ещё раз довести до кипения. Горячим маринадом залить банки, накрыть крышками и поставить в кастрюлю с горячей водой. После закипания стерилизовать литровые банки 10 минут, а 1,5-литровые — 12–15 минут. Герметично закрыть банки, перевернуть и оставить под тёплым одеялом до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.

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