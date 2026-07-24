Маринованные помидоры, как бочковые, за 5 дней: рецепт ферментированных полезных томатов

Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Маринованные помидоры — это классическая домашняя заготовка, которая готовится без уксуса благодаря естественному процессу ферментации. Уже через несколько дней помидоры приобретают приятный кисловатый вкус, остаются сочными и прекрасно сочетаются с картофелем, мясом или другими домашними блюдами.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобятся:

помидоры — спелые, среднего размера;

соль — 1 ст. л. на 1 л воды;

вода — фильтрованная;

зелень или корень петрушки — по вкусу;

чеснок — несколько зубчиков;

зонтики укропа — 1–2 шт.;

листья хрена — несколько штук.

Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua.

Способ приготовления

Помидоры хорошо вымыть, удалить плодоножки. Подготовить зелень, чеснок, укроп и листья хрена. На дно чистых банок выложить зелень, чеснок и специи, после чего плотно наполнить банки помидорами. Приготовить рассол, растворив соль в холодной воде, и полностью залить им помидоры. Закрыть банки капроновыми крышками, предварительно размягченными в кипятке. Оставить банки при комнатной температуре на 5–7 дней. После появления характерного кисловатого аромата и легкого помутнения рассола перенести помидоры в прохладное место или холодильник для хранения.

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