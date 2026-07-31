Маринованные помидоры на зиму на скорую руку: любимая консервация и искренняя рекомендация

Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется приготовить вкусные маринованные помидоры без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Минимум подготовки, доступные ингредиенты и проверенный способ консервирования позволяют получить ароматные, упругие и очень вкусные помидоры, которые прекрасно дополнят любой зимний ужин.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — столько, сколько поместится в банки;

сладкий перец — по вкусу;

горький перец — по вкусу;

чеснок — несколько зубчиков;

петрушка — небольшой пучок.

На банку объемом 1 л:

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2,5 ст. л.;

уксус 9% — 1,5 ч. л.;

перец горошком — 6–10 шт.;

гвоздика — 2 шт.;

горчица — 1 ч. л.;

холодная вода — до полного заполнения банки.

Помидоры и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

В стерилизованные банки выложить петрушку, чеснок, кусочки сладкого и острого перца. Плотно наполнить банки помидорами. Добавить перец горошком, гвоздику, горчицу, всыпать соль и сахар, влить уксус. Залить банки холодной водой до самого верха. Накрыть крышками и стерилизовать 10–15 минут после закипания воды. Затем герметично закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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