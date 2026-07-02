Маринованные помидоры на зиму "Половинками": маринад можно пить

Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Эти маринованные помидоры получаются настолько вкусными, что маринад выпивают до последней капли. Они сохраняют форму, остаются сочными и ароматными всю зиму. Такая заготовка всегда первой исчезает со стола, особенно во время обычных домашних ужинов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 5 кг;

лук — 1 кг;

соцветия укропа — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт. на банку;

душистый перец — 3–4 шт.;

перец горошком — 3–4 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

растительное масло — 1 ст. л. на банку.

Маринад:

вода — 3 л.;

сахар — 300 г;

соль — 3 ст. л. с горкой;

уксус — 300 мл.

Помидоры с луком. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления:

Помидоры разрезать пополам, лук нарезать полукольцами. На дно чистых банок выложить укроп, лавровый лист, перец горошком и душистый перец, добавить чеснок и немного растительного масла. Плотно наполнить банки помидорами с луком. Для маринада смешать воду, соль, сахар и уксус, довести до кипения и полностью растворить ингредиенты. Горячим маринадом залить банки доверху. Затем простерилизовать банки: поставить их в кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой и прогреть несколько минут после закипания.

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