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Маринованные помидоры на зиму "Половинками": маринад можно пить

2 июля 2026 01:04
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Эти маринованные помидоры получаются настолько вкусными, что маринад выпивают до последней капли. Они сохраняют форму, остаются сочными и ароматными всю зиму. Такая заготовка всегда первой исчезает со стола, особенно во время обычных домашних ужинов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 5 кг;
  • лук — 1 кг;
  • соцветия укропа — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт. на банку;
  • душистый перец — 3–4 шт.;
  • перец горошком — 3–4 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • растительное масло — 1 ст. л. на банку.

Маринад:

  • вода — 3 л.;
  • сахар — 300 г;
  • соль — 3 ст. л. с горкой;
  • уксус — 300 мл.
Помидоры с луком. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления:

  1. Помидоры разрезать пополам, лук нарезать полукольцами.
  2. На дно чистых банок выложить укроп, лавровый лист, перец горошком и душистый перец, добавить чеснок и немного растительного масла.
  3. Плотно наполнить банки помидорами с луком.
  4. Для маринада смешать воду, соль, сахар и уксус, довести до кипения и полностью растворить ингредиенты.
  5. Горячим маринадом залить банки доверху.
  6. Затем простерилизовать банки: поставить их в кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой и прогреть несколько минут после закипания.

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