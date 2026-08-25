Маринованные помидоры "по-французски": рецепт на 0,5 банки

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Эта заготовка понравится тем, кто любит насыщенные маринады с пряными нотками. Помидоры остаются сочными, а горчица, чеснок и специи придают вкусу особую выразительность. Рецепт рассчитан на небольшие полулитровые банки, поэтому такую заготовку удобно готовить порционно.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на одну банку объемом 500 мл.):

помидоры — сколько поместится;

лавровый лист — небольшой кусочек;

чеснок — 1–2 зубчика;

душистый перец — по вкусу;

чёрный перец горошком — по вкусу;

зерна кориандра — по вкусу;

французская горчица — по вкусу;

острый перец — по желанию.

Для маринада:

вода — 1 л;

соль — по рецепту;

сахар — по рецепту;

уксус 9% — по рецепту.

Помидоры в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Чистые банки наполнить специями: добавить лавровый лист, чеснок, перец, кориандр, французскую горчицу и, по желанию, острый перец. Помидоры вымыть, обсушить, разрезать пополам и удалить место у плодоножки. Плотно уложить половинки в банки срезом к стеклу. Для маринада смешать воду с солью и сахаром, довести до кипения. Добавить уксус, ещё раз вскипятить и снять с огня. Горячим маринадом залить помидоры до самого верха и накрыть крышками. Поставить банки в кастрюлю с горячей водой на полотенце. После закипания стерилизовать пол-литровые банки 10 минут. Осторожно достать банки, герметично закрыть, перевернуть и оставить под полотенцем до полного остывания. Хранить консервацию в прохладном темном месте.

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