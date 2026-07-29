Маринованные помидоры, разрезанные пополам: рецепт консервирования на зиму

Маринованные помидоры, разрезанные пополам. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Помидоры, разрезанные пополам, в ароматной овощной заправке — одна из самых удачных домашних заготовок на зиму. Благодаря петрушке, чесноку и двум видам перца они приобретают насыщенный вкус и прекрасно дополняют любые мясные или картофельные блюда.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 4 кг 200 г;

петрушка — 100 г;

сладкий перец — 500 г;

острый перец — 150 г (примерно 3 шт.);

чеснок — 2 головки;

сахар — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);

соль — 6 ч. л. (по 1 ч. л. на банку);

уксус 9% — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);

вода — примерно 250–270 мл на банку.

Расчет ингредиентов — на 6 литровых банок.

Приготовление помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Помидоры помыть, обсушить и разрезать пополам. Петрушку, очищенный сладкий и острый перец, а также чеснок измельчить в блендере до желаемой консистенции. В стерилизованные банки выложить по 2,5 столовых ложки овощной заправки. Добавить по 1 столовой ложке сахара, 1 чайной ложке соли и 1 столовой ложке уксуса, после чего плотно наполнить банки половинками помидоров. Залить овощи кипятком, накрыть крышками и стерилизовать примерно 15 минут после закипания воды. Готовые банки герметично закрутить, несколько раз осторожно встряхнуть, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Хранить консервацию в прохладном тёмном месте.

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