Маринованные помидоры, разрезанные пополам: рецепт консервирования на зиму
29 июля 2026 01:04
Маринованные помидоры, разрезанные пополам. Фото: smakuiemo.com.ua
Помидоры, разрезанные пополам, в ароматной овощной заправке — одна из самых удачных домашних заготовок на зиму. Благодаря петрушке, чесноку и двум видам перца они приобретают насыщенный вкус и прекрасно дополняют любые мясные или картофельные блюда.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 4 кг 200 г;
- петрушка — 100 г;
- сладкий перец — 500 г;
- острый перец — 150 г (примерно 3 шт.);
- чеснок — 2 головки;
- сахар — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
- соль — 6 ч. л. (по 1 ч. л. на банку);
- уксус 9% — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
- вода — примерно 250–270 мл на банку.
Расчет ингредиентов — на 6 литровых банок.
Способ приготовления
- Помидоры помыть, обсушить и разрезать пополам.
- Петрушку, очищенный сладкий и острый перец, а также чеснок измельчить в блендере до желаемой консистенции.
- В стерилизованные банки выложить по 2,5 столовых ложки овощной заправки.
- Добавить по 1 столовой ложке сахара, 1 чайной ложке соли и 1 столовой ложке уксуса, после чего плотно наполнить банки половинками помидоров.
- Залить овощи кипятком, накрыть крышками и стерилизовать примерно 15 минут после закипания воды.
- Готовые банки герметично закрутить, несколько раз осторожно встряхнуть, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Хранить консервацию в прохладном тёмном месте.
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