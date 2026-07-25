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Маринованные помидоры с чесноком "Королевские": рецепт заготовки на зиму

25 июля 2026 01:04
Маринованные помидоры с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Маринованные помидоры с чесноком получаются нежными, сочными и очень ароматными. Благодаря простому маринаду они прекрасно хранятся всю зиму, а легкий чесночный аромат делает вкус ещё более насыщенным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — сколько поместится;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • вода — примерно 450–480 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 десертная ложка.
Чеснок и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Простерилизовать банки, а крышки прокипятить несколько минут.
  2. Помидоры вымыть, сделать у плодоножки несколько проколов зубочисткой и плотно уложить в банки.
  3. Залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
  4. Слить воду в кастрюлю, добавить немного чистой воды, всыпать соль и сахар, довести до кипения.
  5. В банки положить измельчённый чеснок, в маринад добавить уксус и проварить примерно 30 секунд.
  6. Залить помидоры кипящим маринадом, герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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