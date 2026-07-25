Маринованные помидоры с чесноком "Королевские": рецепт заготовки на зиму

Маринованные помидоры с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Маринованные помидоры с чесноком получаются нежными, сочными и очень ароматными. Благодаря простому маринаду они прекрасно хранятся всю зиму, а легкий чесночный аромат делает вкус ещё более насыщенным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — сколько поместится;

чеснок — 1 зубчик;

вода — примерно 450–480 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 9% — 1 десертная ложка.

Чеснок и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Простерилизовать банки, а крышки прокипятить несколько минут. Помидоры вымыть, сделать у плодоножки несколько проколов зубочисткой и плотно уложить в банки. Залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут. Слить воду в кастрюлю, добавить немного чистой воды, всыпать соль и сахар, довести до кипения. В банки положить измельчённый чеснок, в маринад добавить уксус и проварить примерно 30 секунд. Залить помидоры кипящим маринадом, герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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