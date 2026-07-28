Маринованные помидоры с горчицей на зиму: рецепт для 3-литровой банки без дополнительных специй

Маринованные помидоры с горчицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется приготовить вкусные маринованные помидоры без большого количества специй, этот рецепт станет отличным выбором. Горчица придает заготовке особый вкус, а холодный маринад помогает сохранить плотную текстуру плодов. Такие помидоры хорошо хранятся всю зиму и получаются очень аппетитными.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

сухая горчица — 1 ст. л. с горкой;

аспирин (ацетилсалициловая кислота) — 3 таблетки.

Для маринада на 1 л воды:

вода — 1 л.;

сахар — 3 ст. л. с горкой;

соль — 1 ст. л. с горкой;

уксус 9% — 50 мл.

Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Плотные помидоры хорошо вымыть, обсушить и плотно уложить в стерилизованные банки. Для маринада довести до кипения воду с солью и сахаром, проварить 1–2 минуты, затем добавить уксус и еще раз коротко прокипятить. Полностью остудить. В каждую банку всыпать сухую горчицу и добавить измельченные таблетки аспирина. Залить помидоры холодным маринадом до самого верха, герметично закрыть стерильными крышками и хорошо встряхнуть банки, чтобы горчица равномерно распределилась. Дополнительно стерилизовать или укутывать банки не нужно.

Уже через несколько недель помидоры будут готовы к дегустации — они получаются плотными, ароматными и с лёгкой пикантной ноткой.

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