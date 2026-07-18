Маринованные помидоры "Золотой рассол": этот рецепт на 1-литровую банку все сохраняют

Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В сезон помидоров стоит заготовить несколько баночек этой простой заготовки. Благодаря особому маринаду овощи получаются не только вкусными, но и очень ароматными. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат всегда радует насыщенным вкусом и красивым золотистым рассолом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобятся:

помидоры с плотной кожицей.

Для маринада на 1 л воды:

сахар — 3–4 ст. л. (80–100 г);

соль — 1 ст. л. (30 г);

уксус 9% — 50 мл.

Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Помидоры хорошо промыть и плотно уложить в подготовленные банки. Залить овощи кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут. Для маринада довести воду до кипения, добавить соль и сахар. Перемешать, чтобы кристаллы полностью растворились. Из банок с помидорами слить воду. В кипящий маринад добавить уксус, проварить ещё примерно минуту и залить им помидоры. Банки плотно закрутить крышками, перевернуть вверх дном и накрыть тёплым одеялом до полного остывания. Готовые маринованные помидоры хранить в прохладном тёмном месте. Они прекрасно дополнят любой зимний ужин.

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