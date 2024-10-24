Блинчики за пять минут на завтрак – экспресс рецепт приготовления

Блинчики на завтрак. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

Не хватает времени на завтрак, но хотите что-нибудь вкусное и быстрое? Наш рецепт блинов за пять минут идеально подойдет для быстрого утра. Простота приготовления и непревзойденный вкус — именно то, что вам нужно для удачного старта дня.

Рецепт опубликовали в TikTok на странице Akimpbrian.

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Вам понадобится:

яйца куриные 2 шт.;

мука 60 г;

молоко 2,5% 120 мл.;

мед 1 ст. л.;

соль 2 г;

подсолнечное масло 20 мл.

Способ приготовления

В миску вбейте яйца, добавьте муку, молоко, мед, соль и тщательно перемешайте до однородного состояния.

Приготовление блинов. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

Хорошо разогрейте сковороду на растительном масле. Вылейте все тесто для блинов прямо в центр горячей сковороды. Тогда, вместо того, чтобы ждать, пока блинчик достаточно поджарится и перевернуть его на другую сторону, немедленно переверните его лопаткой, как вы делаете со скремблом.

Измельченные блинчики. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

Для этого подождите, пока тесто слегка прихватится, затем переверните его. Сделайте так несколько раз. В конце можно дополнительно измельчить лопаткой.

Блинчики на завтрак. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

У вас должны получиться равномерно обжаренные кусочки блина.

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