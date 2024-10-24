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Блинчики за пять минут на завтрак — экспресс-рецепт

24 октября 2024 06:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Блинчики за пять минут на завтрак – экспресс рецепт приготовления
Блинчики на завтрак. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Не хватает времени на завтрак, но хотите что-нибудь вкусное и быстрое? Наш рецепт блинов за пять минут идеально подойдет для быстрого утра. Простота приготовления и непревзойденный вкус  именно то, что вам нужно для удачного старта дня.

Рецепт опубликовали в TikTok на странице Akimpbrian.

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@akimpbrian

Des pancakes brouillés! 🥞 La nouvelle tendance aux États-Unis… mais est-ce que c'est aussi bon que les pancakes classiques ? ;) Одна пятка я pancakes simple et rapid : - 200g de farine - 2cc de poudre à lever - Une pincée de sel - 1 sachet de sucre vanillé - 2dl de lait - 2 œufs battus Mélanger la farine, la poudre à lever et le sucre vanillé, formar un puits. Verser le liquide et les œufs dans le puits. Mélanger jusqu'à obtention d'una pâte lisse. Et suivre la video pour tester cette nouvelle recette virale! 😋 Bon appétit 🫶🏼 #fyp #pourtoi #recette #recipe #cooking #cuisine #cookwithme #food #recetterapide #recettefacile #astuce #astucecuisine #pancakes #viral #amerique #kitchenhacks

♬ Elegant and lively violin jazz - Cuisine, food, gourmet, cafe(1310636) - Ponetto

Вам понадобится:

  • яйца куриные 2 шт.;
  • мука 60 г;
  • молоко 2,5% 120 мл.;
  • мед 1 ст. л.;
  • соль 2 г;
  • подсолнечное масло 20 мл.

Способ приготовления

В миску вбейте яйца, добавьте муку, молоко, мед, соль и тщательно перемешайте до однородного состояния. 

блины через пять минут на завтрак
Приготовление блинов. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

Хорошо разогрейте сковороду на растительном масле. Вылейте все тесто для блинов прямо в центр горячей сковороды. Тогда, вместо того, чтобы ждать, пока блинчик достаточно поджарится и перевернуть его на другую сторону, немедленно переверните его лопаткой, как вы делаете со скремблом.

вкусные блины через пять минут на завтрак
Измельченные блинчики. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

Для этого подождите, пока тесто слегка прихватится, затем переверните его. Сделайте так несколько раз. В конце можно дополнительно измельчить лопаткой.

быстрые блины через пять минут на завтрак
Блинчики на завтрак. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

У вас должны получиться равномерно обжаренные кусочки блина.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту  идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде  10 минут и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью  попробуйте на завтрак.

Обратите внимание на готовящиеся тыквенные деруны — попробуйте на завтрак, не пожалеете.

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