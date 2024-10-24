Блинчики за пять минут на завтрак – экспресс рецепт приготовления

Блинчики за пять минут на завтрак — экспресс-рецепт
Не хватает времени на завтрак, но хотите что-нибудь вкусное и быстрое? Наш рецепт блинов за пять минут идеально подойдет для быстрого утра. Простота приготовления и непревзойденный вкус — именно то, что вам нужно для удачного старта дня.
Рецепт опубликовали в TikTok на странице Akimpbrian.
@akimpbrian
Des pancakes brouillés! 🥞 La nouvelle tendance aux États-Unis… mais est-ce que c'est aussi bon que les pancakes classiques ? ;) Одна пятка я pancakes simple et rapid : - 200g de farine - 2cc de poudre à lever - Une pincée de sel - 1 sachet de sucre vanillé - 2dl de lait - 2 œufs battus Mélanger la farine, la poudre à lever et le sucre vanillé, formar un puits. Verser le liquide et les œufs dans le puits. Mélanger jusqu'à obtention d'una pâte lisse. Et suivre la video pour tester cette nouvelle recette virale! 😋 Bon appétit 🫶🏼 #fyp #pourtoi #recette #recipe #cooking #cuisine #cookwithme #food #recetterapide #recettefacile #astuce #astucecuisine #pancakes #viral #amerique #kitchenhacks♬ Elegant and lively violin jazz - Cuisine, food, gourmet, cafe(1310636) - Ponetto
Вам понадобится:
- яйца куриные 2 шт.;
- мука 60 г;
- молоко 2,5% 120 мл.;
- мед 1 ст. л.;
- соль 2 г;
- подсолнечное масло 20 мл.
Способ приготовления
В миску вбейте яйца, добавьте муку, молоко, мед, соль и тщательно перемешайте до однородного состояния.
Хорошо разогрейте сковороду на растительном масле. Вылейте все тесто для блинов прямо в центр горячей сковороды. Тогда, вместо того, чтобы ждать, пока блинчик достаточно поджарится и перевернуть его на другую сторону, немедленно переверните его лопаткой, как вы делаете со скремблом.
Для этого подождите, пока тесто слегка прихватится, затем переверните его. Сделайте так несколько раз. В конце можно дополнительно измельчить лопаткой.
У вас должны получиться равномерно обжаренные кусочки блина.
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