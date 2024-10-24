Млинці за п'ять хвилин на сніданок — експрес рецепт приготування

Млинці за п'ять хвилин на сніданок — експрес-рецепт
Не вистачає часу на сніданок, але хочете щось смачне та швидке? Наш рецепт млинців за п'ять хвилин ідеально підійде для швидкого ранку. Простота приготування та неперевершений смак — саме те, що вам потрібно для вдалого старту дня.
Рецепт опублікували в TikTok на сторінці Аkimpbrian.
@akimpbrian
Des pancakes brouillés ! 🥞 La nouvelle tendance aux États-Unis… mais est-ce que c’est aussi bon que les pancakes classiques ? ;) Une pâte à pancakes simple et rapide : - 200g de farine - 2cc de poudre à lever - Une pincée de sel - 1 sachet de sucre vanillé - 2dl de lait - 2 œufs battus Mélanger la farine, la poudre à lever, le sel et le sucre vanillé, former un puits. Verser le liquide et les œufs dans le puits. Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Et suivre la vidéo pour tester cette nouvelle recette virale ! 😋 Bon appétit 🫶🏼 #fyp #pourtoi #recette #recipe #cooking #cuisine #cookwithme #food #recetterapide #recettefacile #astuce #astucecuisine #pancakes #viral #amerique #kitchenhacks♬ Elegant and lively violin jazz - Cuisine, food, gourmet, cafe(1310636) - Ponetto
Вам знадобиться:
- яйця курячі 2 шт.;
- борошно 60 г;
- молоко 2,5% 120 мл.;
- мед 1 ст. л.;
- сіль 2 г;
- олія соняшникова 20 мл.
Спосіб приготування
У миску вбийте яйця, додайте борошно, молоко, мед, сіль і ретельно перемішайте до однорідної суміші.
Добре розігрійте сковороду з олію. Вилийте все тісто для млинців прямо в центр гарячої сковороди. Тоді, замість того, щоб чекати, поки млинець достатньо підсмажиться і перевернути його на інший бік, негайно обробіть його лопаткою, як ви робите зі скремблом.
Для цього почекайте, поки тісто трохи прихопиться, потім переверніть його. Робіть так декілька разів. В кінці можете додатково подрібнити лопаткою.
У вас мають вийти рівномірно обсмажені шматочки млинця.
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