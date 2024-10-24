Млинці за п'ять хвилин на сніданок — експрес рецепт приготування

Млинці на сніданок. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

Не вистачає часу на сніданок, але хочете щось смачне та швидке? Наш рецепт млинців за п'ять хвилин ідеально підійде для швидкого ранку. Простота приготування та неперевершений смак — саме те, що вам потрібно для вдалого старту дня.

Рецепт опублікували в TikTok на сторінці Аkimpbrian.

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Вам знадобиться:

яйця курячі 2 шт.;

борошно 60 г;

молоко 2,5% 120 мл.;

мед 1 ст. л.;

сіль 2 г;

олія соняшникова 20 мл.

Спосіб приготування

У миску вбийте яйця, додайте борошно, молоко, мед, сіль і ретельно перемішайте до однорідної суміші.

Приготування млинців. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

Добре розігрійте сковороду з олію. Вилийте все тісто для млинців прямо в центр гарячої сковороди. Тоді, замість того, щоб чекати, поки млинець достатньо підсмажиться і перевернути його на інший бік, негайно обробіть його лопаткою, як ви робите зі скремблом.

Подрібнені млинці. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

Для цього почекайте, поки тісто трохи прихопиться, потім переверніть його. Робіть так декілька разів. В кінці можете додатково подрібнити лопаткою.

Млинці на сніданок. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

У вас мають вийти рівномірно обсмажені шматочки млинця.

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