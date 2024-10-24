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Млинці за п'ять хвилин на сніданок — експрес-рецепт

24 жовтня 2024 06:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Млинці за п'ять хвилин на сніданок — експрес рецепт приготування
Млинці на сніданок. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Не вистачає часу на сніданок, але хочете щось смачне та швидке? Наш рецепт млинців за п'ять хвилин ідеально підійде для швидкого ранку. Простота приготування та неперевершений смак — саме те, що вам потрібно для вдалого старту дня.

Рецепт опублікували в TikTok на сторінці Аkimpbrian

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@akimpbrian

Des pancakes brouillés ! 🥞 La nouvelle tendance aux États-Unis… mais est-ce que c’est aussi bon que les pancakes classiques ? ;) Une pâte à pancakes simple et rapide : - 200g de farine - 2cc de poudre à lever - Une pincée de sel - 1 sachet de sucre vanillé - 2dl de lait - 2 œufs battus Mélanger la farine, la poudre à lever, le sel et le sucre vanillé, former un puits. Verser le liquide et les œufs dans le puits. Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Et suivre la vidéo pour tester cette nouvelle recette virale ! 😋 Bon appétit 🫶🏼 #fyp #pourtoi #recette #recipe #cooking #cuisine #cookwithme #food #recetterapide #recettefacile #astuce #astucecuisine #pancakes #viral #amerique #kitchenhacks

♬ Elegant and lively violin jazz - Cuisine, food, gourmet, cafe(1310636) - Ponetto

Вам знадобиться: 

  • яйця курячі 2 шт.;
  • борошно 60 г;
  • молоко 2,5% 120 мл.;
  • мед 1 ст. л.;
  • сіль 2 г;
  • олія соняшникова 20 мл. 

Спосіб приготування 

У миску вбийте яйця, додайте борошно, молоко, мед, сіль і ретельно перемішайте до однорідної суміші.

млинці за п'ять хвилин на сніданок
Приготування млинців. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

Добре розігрійте сковороду з олію. Вилийте все тісто для млинців прямо в центр гарячої сковороди. Тоді, замість того, щоб чекати, поки млинець достатньо підсмажиться і перевернути його на інший бік, негайно обробіть його лопаткою, як ви робите зі скремблом.

смачні млинці за п'ять хвилин на сніданок
Подрібнені млинці. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

Для цього почекайте, поки тісто трохи прихопиться, потім переверніть його. Робіть так декілька разів. В кінці можете додатково подрібнити лопаткою.

швидкі млинці за п'ять хвилин на сніданок
Млинці на сніданок. Фото: Скриншот TikTok @akimpbrian

У вас мають вийти рівномірно обсмажені шматочки млинця.

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