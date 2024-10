Млинці за п'ять хвилин на сніданок — експрес рецепт приготування

Des pancakes brouillés ! 🥞 La nouvelle tendance aux États-Unis… mais est-ce que c’est aussi bon que les pancakes classiques ? ;) Une pâte à pancakes simple et rapide : - 200g de farine - 2cc de poudre à lever - Une pincée de sel - 1 sachet de sucre vanillé - 2dl de lait - 2 œufs battus Mélanger la farine, la poudre à lever, le sel et le sucre vanillé, former un puits. Verser le liquide et les œufs dans le puits. Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Et suivre la vidéo pour tester cette nouvelle recette virale ! 😋 Bon appétit 🫶🏼 #fyp #pourtoi #recette #recipe #cooking #cuisine #cookwithme #food #recetterapide #recettefacile #astuce #astucecuisine #pancakes #viral #amerique #kitchenhacks