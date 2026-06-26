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Мохито на зиму в 3-литровых банках: рецепт, который в 100 раз вкуснее компота

26 июня 2026 01:04
Мохито на зиму. Фото: УНИАН
Юлия Щербак
Редактор

Если привычные компоты уже надоели, стоит попробовать эту ароматную заготовку с цитрусовыми и мятой. Напиток получается освежающим, насыщенным и очень ароматным, напоминающим популярный летний коктейль. К тому же готовится он быстро и не требует сложных кулинарных манипуляций.

Рецепт опубликовал УНИАН, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • апельсин — 1 шт.;
  • лимон — 2 кружочка;
  • сахар — 200 г;
  • мята — 2 веточки;
  • вода — 3 л.
Лимонад на зиму. Фото: УНИАН

Способ приготовления

  1. Банку тщательно вымыть и ополоснуть горячей водой.
  2. Апельсин и лимон нарезать кружочками, по возможности удалить косточки.
  3. Мяту промыть под проточной водой.
  4. Выложить на дно банки цитрусовые, мяту и сахар.
  5. Воду довести до кипения и залить ею содержимое банки до верха.
  6. Сразу закрыть крышкой, перевернуть банку и слегка встряхнуть, чтобы сахар быстрее растворился.
  7. Укутать заготовку одеялом и оставить до полного остывания.
  8. Хранить напиток в прохладном месте. Наилучший вкус он приобретёт через 2–3 недели после приготовления.

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