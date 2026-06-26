Мохито на зиму в 3-литровых банках: рецепт, который в 100 раз вкуснее компота
26 июня 2026 01:04
Мохито на зиму. Фото: УНИАН
Если привычные компоты уже надоели, стоит попробовать эту ароматную заготовку с цитрусовыми и мятой. Напиток получается освежающим, насыщенным и очень ароматным, напоминающим популярный летний коктейль. К тому же готовится он быстро и не требует сложных кулинарных манипуляций.
Рецепт опубликовал УНИАН, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- апельсин — 1 шт.;
- лимон — 2 кружочка;
- сахар — 200 г;
- мята — 2 веточки;
- вода — 3 л.
Способ приготовления
- Банку тщательно вымыть и ополоснуть горячей водой.
- Апельсин и лимон нарезать кружочками, по возможности удалить косточки.
- Мяту промыть под проточной водой.
- Выложить на дно банки цитрусовые, мяту и сахар.
- Воду довести до кипения и залить ею содержимое банки до верха.
- Сразу закрыть крышкой, перевернуть банку и слегка встряхнуть, чтобы сахар быстрее растворился.
- Укутать заготовку одеялом и оставить до полного остывания.
- Хранить напиток в прохладном месте. Наилучший вкус он приобретёт через 2–3 недели после приготовления.
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