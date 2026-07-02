Мороженое "4 вкуса": для приготовления понадобятся всего 2 ингредиента и 5 минут

Мороженое "4 вкуса". Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Домашнее мороженое можно легко приготовить без специальной техники и сложных ингредиентов. Всего два основных ингредиента, несколько минут на подготовку — и вы получите нежный десерт сразу с четырьмя разными вкусами. Такой вариант особенно понравится всей семье в жаркие летние дни.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливки 33% — 500 мл.

Ванильный слой:

ванильный сахар — щепотка;

сгущенное молоко — 70 г.

Ягодный слой:

варенье — 2–3 ст. л.

Слой крем-брюле:

вареное сгущенное молоко — 80 г.

Шоколадный слой:

какао — 1–2 ч. л.;

сгущенное молоко — по вкусу.

Домашнее мороженое. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Хорошо охлажденные сливки взбить до мягких пиков. Форму застелить пищевой пленкой. Часть взбитых сливок смешать со сгущенным молоком и щепоткой ванильного сахара, после чего выложить первый слой в форму. В следующую часть сливок добавить варенье, слегка перемешать, чтобы остались красивые ягодные прожилки, и распределить поверх ванильного слоя. Для третьего слоя смешать сливки с вареным сгущенным молоком и равномерно выложить в форму. К оставшимся сливкам добавить какао и немного сгущенного молока, хорошо перемешать и сделать последний шоколадный слой. Слегка постучать формой по столу, накрыть пленкой и поставить в морозильную камеру на 6–8 часов. Перед подачей достать мороженое из формы и нарезать порционными кусочками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.