Мороженое "4 вкуса": для приготовления понадобятся всего 2 ингредиента и 5 минут
Домашнее мороженое можно легко приготовить без специальной техники и сложных ингредиентов. Всего два основных ингредиента, несколько минут на подготовку — и вы получите нежный десерт сразу с четырьмя разными вкусами. Такой вариант особенно понравится всей семье в жаркие летние дни.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливки 33% — 500 мл.
Ванильный слой:
- ванильный сахар — щепотка;
- сгущенное молоко — 70 г.
Ягодный слой:
- варенье — 2–3 ст. л.
Слой крем-брюле:
- вареное сгущенное молоко — 80 г.
Шоколадный слой:
- какао — 1–2 ч. л.;
- сгущенное молоко — по вкусу.
Способ приготовления
- Хорошо охлажденные сливки взбить до мягких пиков. Форму застелить пищевой пленкой.
- Часть взбитых сливок смешать со сгущенным молоком и щепоткой ванильного сахара, после чего выложить первый слой в форму.
- В следующую часть сливок добавить варенье, слегка перемешать, чтобы остались красивые ягодные прожилки, и распределить поверх ванильного слоя.
- Для третьего слоя смешать сливки с вареным сгущенным молоком и равномерно выложить в форму.
- К оставшимся сливкам добавить какао и немного сгущенного молока, хорошо перемешать и сделать последний шоколадный слой.
- Слегка постучать формой по столу, накрыть пленкой и поставить в морозильную камеру на 6–8 часов.
- Перед подачей достать мороженое из формы и нарезать порционными кусочками.
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