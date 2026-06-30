Наливка "Королевская" по дедушкиному рецепту: просто засыпать вишни сахаром
В сезон вишни многие хозяйки готовят не только варенье или компоты, но и домашнюю наливку по проверенным семейным рецептам. Для этого не нужны сложные ингредиенты: достаточно спелых ягод, сахара и немного терпения. В результате получается ароматный напиток с насыщенным вишневым вкусом, который со временем становится ещё мягче и насыщеннее.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на одну 3-литровую банку):
- вишня — 2 кг;
- сахар — 200 г;
- водка — чтобы полностью покрыть ягоды.
Через 3 недели:
- сахар — 250 г.
Способ приготовления
- Спелые вишни перебрать, хорошо вымыть и обсушить.
- Наполнить ими чистую 3-литровую банку почти доверху, добавить 200 г сахара и залить водкой так, чтобы она полностью покрывала ягоды.
- Банку плотно закрыть и оставить в темном прохладном месте на 3 недели.
- После этого слить настой в отдельную емкость. К вишням добавить ещё 250 г сахара, хорошо встряхнуть банку и оставить ещё на 2 недели, чтобы ягоды пустили сироп.
- Готовый сироп процедить и смешать с первым настоем.
- Наливку разлить в чистые бутылки, плотно закрыть и оставить созревать не менее чем на 2–3 месяца.
- Оставшиеся ягоды можно использовать для приготовления домашней выпечки или десертов.
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