Настоящий клад, а не рецепт: салат со свеклой вместо гарнира: салат со свеклой

Главная Вкус Настоящий клад, а не рецепт: салат со свеклой вместо гарнира

Настоящий клад, а не рецепт: салат со свеклой вместо гарнира

Дата публикации 14 апреля 2026 12:48
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат легко может заменить привычный гарнир и даже стать главным блюдом на столе. Простой набор ингредиентов создает насыщенный и гармоничный вкус, который приятно удивляет. Свекла добавляет сладкую нотку, а огурцы и чеснок — пикантность. Рецепт настолько удачный, что его хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свекла — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • огурцы соленые — 4 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.
Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить до готовности, очистить и натереть на крупной терке.
  2. Лук измельчить и добавить на сковороду, обжарить до мягкости.
  3. Морковь натереть и добавить к луку, готовить вместе примерно 7 минут, добавить соль. Дать овощам остыть.
  4. Огурцы нарезать мелкими кубиками, зеленый лук измельчить.
  5. Добавить все к свекле вместе с обжаренными овощами.
  6. Чеснок измельчить, добавить вместе со специями. Добавить сметану и майонез, тщательно перемешать до однородности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
