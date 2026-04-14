Настоящий клад, а не рецепт: салат со свеклой вместо гарнира: салат со свеклой

Настоящий клад, а не рецепт: салат со свеклой вместо гарнира
Дата публикации 14 апреля 2026 12:48
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат легко может заменить привычный гарнир и даже стать главным блюдом на столе. Простой набор ингредиентов создает насыщенный и гармоничный вкус, который приятно удивляет. Свекла добавляет сладкую нотку, а огурцы и чеснок — пикантность. Рецепт настолько удачный, что его хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- огурцы соленые — 4 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- чеснок — 1 зубчик;
- сметана — 1 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу отварить до готовности, очистить и натереть на крупной терке.
- Лук измельчить и добавить на сковороду, обжарить до мягкости.
- Морковь натереть и добавить к луку, готовить вместе примерно 7 минут, добавить соль. Дать овощам остыть.
- Огурцы нарезать мелкими кубиками, зеленый лук измельчить.
- Добавить все к свекле вместе с обжаренными овощами.
- Чеснок измельчить, добавить вместе со специями. Добавить сметану и майонез, тщательно перемешать до однородности.
