Настоящий клад, а не рецепт: салат со свеклой вместо гарнира: салат со свеклой

Этот салат легко может заменить привычный гарнир и даже стать главным блюдом на столе. Простой набор ингредиентов создает насыщенный и гармоничный вкус, который приятно удивляет. Свекла добавляет сладкую нотку, а огурцы и чеснок — пикантность. Рецепт настолько удачный, что его хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свекла — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

огурцы соленые — 4 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

чеснок — 1 зубчик;

сметана — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Свеклу отварить до готовности, очистить и натереть на крупной терке. Лук измельчить и добавить на сковороду, обжарить до мягкости. Морковь натереть и добавить к луку, готовить вместе примерно 7 минут, добавить соль. Дать овощам остыть. Огурцы нарезать мелкими кубиками, зеленый лук измельчить. Добавить все к свекле вместе с обжаренными овощами. Чеснок измельчить, добавить вместе со специями. Добавить сметану и майонез, тщательно перемешать до однородности.

