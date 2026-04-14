Справжній скарб, а не рецепт: салат з буряками замість гарніра

Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат легко може замінити звичний гарнір і навіть стати головною стравою на столі. Простий набір інгредієнтів створює насичений і гармонійний смак, який приємно дивує. Буряк додає солодку нотку, а огірки і часник — пікантність. Рецепт настільки вдалий, що його хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

буряк — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

огірки солоні — 4 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

часник — 1 зубчик;

сметана — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Буряк відварити до готовності, очистити і натерти на крупній тертці. Цибулю подрібнити і додати на пательню, обсмажити до м’якості. Моркву натерти і додати до цибулі, готувати разом приблизно 7 хвилин, додати сіль. Дати овочам охолонути. Огірки нарізати дрібними кубиками, зелену цибулю подрібнити. Додати все до буряка разом із обсмаженими овочами. Часник подрібнити, додати разом зі спеціями. Додати сметану і майонез, ретельно перемішати до однорідності.

