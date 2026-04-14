Справжній скарб, а не рецепт: салат з буряками замість гарніра
Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 12:48
Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат легко може замінити звичний гарнір і навіть стати головною стравою на столі. Простий набір інгредієнтів створює насичений і гармонійний смак, який приємно дивує. Буряк додає солодку нотку, а огірки і часник — пікантність. Рецепт настільки вдалий, що його хочеться готувати знову і знову.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- буряк — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- огірки солоні — 4 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- часник — 1 зубчик;
- сметана — 1 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
- Буряк відварити до готовності, очистити і натерти на крупній тертці.
- Цибулю подрібнити і додати на пательню, обсмажити до м’якості.
- Моркву натерти і додати до цибулі, готувати разом приблизно 7 хвилин, додати сіль. Дати овочам охолонути.
- Огірки нарізати дрібними кубиками, зелену цибулю подрібнити.
- Додати все до буряка разом із обсмаженими овочами.
- Часник подрібнити, додати разом зі спеціями. Додати сметану і майонез, ретельно перемішати до однорідності.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама