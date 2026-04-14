Головна Смак Справжній скарб, а не рецепт: салат з буряками замість гарніра

Справжній скарб, а не рецепт: салат з буряками замість гарніра

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 12:48
Справжній скарб, а не рецепт: салат з буряками замість гарніра
Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат легко може замінити звичний гарнір і навіть стати головною стравою на столі. Простий набір інгредієнтів створює насичений і гармонійний смак, який приємно дивує. Буряк додає солодку нотку, а огірки і часник — пікантність. Рецепт настільки вдалий, що його хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • буряк — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • огірки солоні — 4 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • часник — 1 зубчик;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком.
рецепт салату з буряками
Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк відварити до готовності, очистити і натерти на крупній тертці.
  2. Цибулю подрібнити і додати на пательню, обсмажити до м’якості.
  3. Моркву натерти і додати до цибулі, готувати разом приблизно 7 хвилин, додати сіль. Дати овочам охолонути.
  4. Огірки нарізати дрібними кубиками, зелену цибулю подрібнити.
  5. Додати все до буряка разом із обсмаженими овочами.
  6. Часник подрібнити, додати разом зі спеціями. Додати сметану і майонез, ретельно перемішати до однорідності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
