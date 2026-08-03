Натуральный "Пломбир" за 5 минут: понадобятся всего 2 ингредиента

Натуральный "Пломбир". Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В жаркий летний день нет ничего лучше, чем порция домашнего мороженого. Этот рецепт покоряет своей простотой: всего два основных ингредиента, несколько минут работы — и уже через несколько часов можно наслаждаться нежным сливочным пломбиром.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливки жирностью не менее 33% — 500 г;

сгущенное молоко — 370 г (1 банка);

вафельные коржи — 2 шт.

Приготовление мороженого. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Сливки взбить миксером до пышной массы. Добавить сгущенное молоко и перемешать до однородной консистенции. Разъемную форму смазать сливочным маслом, застелить пергаментом и выложить на дно вафельный корж. Равномерно распределить мороженую массу и накрыть вторым вафельным коржом. Поставить десерт в морозильную камеру на 5–6 часов или оставить на ночь. Перед подачей нарезать на порционные кусочки. Мороженое получается нежным, сливочным и прекрасно держит форму.

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