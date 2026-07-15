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Огурцы по-болгарски: проверенный рецепт заготовки на зиму

15 июля 2026 15:04
Огурцы по-болгарски. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Домашние маринованные огурцы — это заготовка, которая всегда пригодится зимой. По этому рецепту они получаются плотными, хрустящими и ароматными, а благодаря листьям хрена, укропа и чеснока приобретают особый вкус. Такая заготовка прекрасно подходит к картофелю, мясным блюдам или в качестве самостоятельной закуски.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

  • огурцы — сколько поместится;
  • лист хрена — 1 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • чёрный перец горошком — 4–5 шт.;
  • веточка укропа — 1 шт.

Для маринада:

  • вода — 1,5 л;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксусная эссенция 70% — 1 ст. л.
Маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы промыть и замочить в холодной воде на 2–4 часа.
  2. В стерилизованные банки положить лист хрена, укроп, чеснок и перец. Плотно наполнить банки огурцами.
  3. Залить огурцы кипятком и оставить на 10 минут.
  4. Затем воду слить, снова довести до кипения и повторно залить банки ещё на 10 минут.
  5. Из этой воды приготовить маринад: добавить соль и сахар, прокипятить.
  6. Влить в банку уксусную эссенцию, залить горячим маринадом и сразу закатать стерильными крышками.
  7. Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Готовые огурцы хранить в прохладном месте.

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