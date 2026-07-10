Огурцы получаются вкуснее, чем бочковые: старый рецепт папы
10 июля 2026 13:44
Огурцы для консервирования. Фото: gospodynka.com.ua
Этот способ заготовки огурцов на протяжении многих лет передается из поколения в поколение. Благодаря холодному засолу и естественному брожению огурцы получаются настолько вкусными и хрустящими, что легко могут составить конкуренцию бочковым.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на 1 трехлитровую банку):
- огурцы солевых сортов — сколько поместится;
- соль — 3 ст. л. с небольшой горкой;
- холодная вода — для заливки;
- веточки укропа — по вкусу;
- листья хрена — 2–3 шт.;
- листья вишни — 3–5 шт.;
- листья смородины — 3–5 шт. по желанию;
- чеснок — 1/2 головки.
Для остальных банок:
- на 2-литровую банку — 2 ст. л. соли;
- на 1-литровую банку — 1 ст. л. соли.
Способ приготовления
- Хорошо вымыть огурцы и замочить их в холодной воде на 2 часа.
- На дно чистых банок выложить зонтики укропа, листья хрена, вишни и смородины, добавить нарезанный чеснок.
- Плотно уложить огурцы, сверху накрыть укропом и листьями хрена.
- Добавить необходимое количество соли, залить холодной водой до самого верха и закрыть капроновой крышкой.
- Покачать банку, чтобы соль полностью растворилась.
- Поставить банки в глубокую емкость и оставить в тёплом месте на 3–5 дней.
- По окончании брожения слить рассол в кастрюлю и довести до кипения, пока не перестанет образовываться пена.
- Огурцы промыть холодной водой, по желанию добавить немного свежего укропа и чеснока.
- Залить банки кипятком на 5 минут, слить воду и сразу же наполнить кипящим рассолом.
- Закатать стерилизованными крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
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