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Огурцы получаются вкуснее, чем бочковые: старый рецепт папы

10 июля 2026 13:44
Огурцы для консервирования. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Этот способ заготовки огурцов на протяжении многих лет передается из поколения в поколение. Благодаря холодному засолу и естественному брожению огурцы получаются настолько вкусными и хрустящими, что легко могут составить конкуренцию бочковым.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 1 трехлитровую банку):

  • огурцы солевых сортов — сколько поместится;
  • соль — 3 ст. л. с небольшой горкой;
  • холодная вода — для заливки;
  • веточки укропа — по вкусу;
  • листья хрена — 2–3 шт.;
  • листья вишни — 3–5 шт.;
  • листья смородины — 3–5 шт. по желанию;
  • чеснок — 1/2 головки.

Для остальных банок:

  • на 2-литровую банку — 2 ст. л. соли;
  • на 1-литровую банку — 1 ст. л. соли.
Огурцы и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Хорошо вымыть огурцы и замочить их в холодной воде на 2 часа.
  2. На дно чистых банок выложить зонтики укропа, листья хрена, вишни и смородины, добавить нарезанный чеснок.
  3. Плотно уложить огурцы, сверху накрыть укропом и листьями хрена.
  4. Добавить необходимое количество соли, залить холодной водой до самого верха и закрыть капроновой крышкой.
  5. Покачать банку, чтобы соль полностью растворилась.
  6. Поставить банки в глубокую емкость и оставить в тёплом месте на 3–5 дней.
  7. По окончании брожения слить рассол в кастрюлю и довести до кипения, пока не перестанет образовываться пена.
  8. Огурцы промыть холодной водой, по желанию добавить немного свежего укропа и чеснока.
  9. Залить банки кипятком на 5 минут, слить воду и сразу же наполнить кипящим рассолом.
  10. Закатать стерилизованными крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

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