Пирог с яблоками и маком: выпечка к празднику Маковея 1 августа 2026 года

Пирог с яблоками и маком. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

На праздник Маковей можно приготовить особую выпечку — ароматный пирог с яблоками и маком. В нём сочетаются нежное песочное тесто, сочные яблоки, сладкая маковая начинка и лёгкая белковая корочка. Такой десерт не только вкусный, но и по-настоящему украшает праздничный стол.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 350 г;

сливочное масло — 80 г;

сахар — 100 г;

желтки — 3 шт.;

сметана — 80 г;

аммоний — 7 г;

какао — 10 г.

Для начинки:

очищенные яблоки — 400 г;

молотый мак — 100 г;

желтки — 2 шт.;

сахар — 100 г;

манная крупа — 20 г;

молоко — 70 мл.

Для меренги:

белки — 5 шт.;

сахар — 200 г;

сухой кисель — 40 г (или 1 ст. л. крахмала).

Тесто с маком и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Желтки растереть с сахаром, добавить сметану, растопленное масло и аммоний. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. Примерно треть теста смешать с какао, завернуть и положить в морозильную камеру. Для маковой начинки желтки растереть с сахаром, добавить мак, манку и горячее молоко. Перемешать и оставить, чтобы масса немного загустела. Яблоки нарезать тонкими ломтиками. Светлое тесто выложить в форму, сформировать бортики. Выложить яблоки, сверху распределить маковую начинку. Белки взбить с сахаром до плотной блестящей массы, добавить кисель или крахмал. Выложить меренгу поверх начинки. Охлаждённое шоколадное тесто натереть сверху на крупной тёрке. Выпекать пирог в разогретой до 160 °C духовке примерно 90 минут.

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