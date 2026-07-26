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Пирог с яблоками и маком: выпечка к празднику Маковея 1 августа 2026 года

26 июля 2026 03:04
Пирог с яблоками и маком. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

На праздник Маковей можно приготовить особую выпечку — ароматный пирог с яблоками и маком. В нём сочетаются нежное песочное тесто, сочные яблоки, сладкая маковая начинка и лёгкая белковая корочка. Такой десерт не только вкусный, но и по-настоящему украшает праздничный стол.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 350 г;
  • сливочное масло — 80 г;
  • сахар — 100 г;
  • желтки — 3 шт.;
  • сметана — 80 г;
  • аммоний — 7 г;
  • какао — 10 г.

Для начинки:

  • очищенные яблоки — 400 г;
  • молотый мак — 100 г;
  • желтки — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • манная крупа — 20 г;
  • молоко — 70 мл.

Для меренги:

  • белки — 5 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • сухой кисель — 40 г (или 1 ст. л. крахмала).
Тесто с маком и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Желтки растереть с сахаром, добавить сметану, растопленное масло и аммоний.
  2. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто.
  3. Примерно треть теста смешать с какао, завернуть и положить в морозильную камеру.
  4. Для маковой начинки желтки растереть с сахаром, добавить мак, манку и горячее молоко.
  5. Перемешать и оставить, чтобы масса немного загустела. Яблоки нарезать тонкими ломтиками.
  6. Светлое тесто выложить в форму, сформировать бортики.
  7. Выложить яблоки, сверху распределить маковую начинку.
  8. Белки взбить с сахаром до плотной блестящей массы, добавить кисель или крахмал. Выложить меренгу поверх начинки.
  9. Охлаждённое шоколадное тесто натереть сверху на крупной тёрке.
  10. Выпекать пирог в разогретой до 160 °C духовке примерно 90 минут.

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