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Главная Вкус "Шулики" с маком или "Ламанцы" на Маковея: по традиционному бабушкиному рецепту

"Шулики" с маком или "Ламанцы" на Маковея: по традиционному бабушкиному рецепту

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 03:04
Шулики с маком на Маковея: традиционный украинский рецепт с медом
Выпечка с маком. Фото: smachnenke.com.ua

Шулики, или ламанцы, — одно из самых известных традиционных украинских блюд, которое готовят на Маковея. Домашние лепешки пропитываются ароматной медово-маковой заливкой, становятся нежными и невероятно вкусными. Этот рецепт передается из поколения в поколение и до сих пор остается символом праздничного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 500 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • мука — примерно 800 г;
  • растительное масло — для жарки.

Для начинки:

  • мак — 200 г;
  • вода — 1 л;
  • мед — 5 ст. л.
рецепт шуликів з маком на Маковія
Приготовление лепешек. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Замесить мягкое тесто из кефира, яиц, сахара, соли, соды и муки.
  2. Накрыть полотенцем и оставить отдыхать на 20 минут.
  3. Мак промыть, отварить около 10 минут, остудить и перетереть до появления макового молочка.
  4. Тесто разделить на несколько частей, раскатать лепешки, проколоть вилкой и обжарить на слегка смазанной маслом сковороде с обеих сторон до румяности.
  5. В теплой кипяченной воде растворить мёд, добавить подготовленный мак и хорошо перемешать.
  6. Охлажденные лепешки разломать руками на кусочки, залить медово-маковой смесью и оставить на 5–10 минут, чтобы они пропитались. Подавать шулики сразу после настаивания.

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десерт рецепт Маковей
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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