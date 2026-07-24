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Головна Смак "Шулики" з маком або "Ламанці" на Маковія: за бабусиним традиційним рецептом

"Шулики" з маком або "Ламанці" на Маковія: за бабусиним традиційним рецептом

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 03:04
Шулики з маком на Маковія: традиційний український рецепт із медом
Випічка з маком. Фото: smachnenke.com.ua

Шулики, або ламанці, — одна з найвідоміших традиційних українських страв, яку готують на Маковія. Домашні коржі просочуються ароматною медово-маковою заливкою, стають ніжними та неймовірно смачними. Цей рецепт передається з покоління в покоління й досі залишається символом святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 500 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • борошно — приблизно 800 г;
  • олія — для смаження.

Для заливки:

  • мак — 200 г;
  • вода — 1 л;
  • мед — 5 ст. л.
рецепт шуликів з маком на Маковія
Приготування коржів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Замісити м'яке тісто з кефіру, яєць, цукру, солі, соди та борошна.
  2. Накрити рушником і залишити відпочити на 20 хвилин.
  3. Мак промити, відварити близько 10 хвилин, охолодити та перетерти до появи макового молочка.
  4. Тісто розділити на кілька частин, розкачати коржі, проколоти виделкою та обсмажити на злегка змащеній олією сковороді з обох боків до рум'яності.
  5. У теплій кип'яченій воді розчинити мед, додати підготовлений мак і добре перемішати.
  6. Охолоджені коржі поламати руками на шматочки, залити медово-маковою сумішшю та залишити на 5–10 хвилин, щоб вони просочилися. Подавати шулики одразу після настоювання.

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десерт рецепт Маковія
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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