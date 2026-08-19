Пирог со свежими сливами: проверенный рецепт выпечки
19 августа 2026 03:04
Пирог со свежими сливами. Фото: smachnenke.com.ua
Сезон слив — отличный повод приготовить ароматную домашнюю выпечку. В этом пироге нежное тесто сочетается с сочными кисло-сладкими сливами, а хрустящая крошка сверху придаёт приятную текстуру.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свежие сливы — 13–15 шт.;
- сахар — 160 г;
- сливочное масло — 100 г;
- ванильный сахар — 0,5 ч. л.;
- яйца — 3 шт.;
- йогурт или сметана — 100 г;
- разрыхлитель — 15 г;
- мука — 280 г.
Для крошки:
- мука — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 40 г.
Способ приготовления
- Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки.
- Мягкое масло взбить с сахаром и ванильным сахаром.
- По одному добавить яйца, затем йогурт или сметану.
- Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в массу. Замесить густое однородное тесто.
- Форму 28×18 см смазать маслом, выложить тесто и распределить его. Сверху выложить сливы.
- Для крошки перетереть муку, сахар и холодное масло. Посыпать ею сливы.
- Выпекать при 180 °C около 40–45 минут.
- Готовность проверить шпажкой, после чего немного остудить пирог.
Выпечка получается нежной, сочной и ароматной, а румяная крошка прекрасно дополняет сливовую начинку.
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