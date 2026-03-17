Плотная быстросохнущая глазурь для куличей: рецепт без яиц и желатина
Идеальная глазурь для куличей, которая не липнет, быстро застывает и выглядит аккуратно. Она готовится без яиц и желатина, поэтому подходит даже для самых простых рецептов. Консистенция получается плотной и гладкой, а вкус — нежным и приятным. Такой вариант точно пригодится перед праздником.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сухое молоко — 100 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- молоко — 2-3 ст. л. (или вода).
Способ приготовления
- Сухое молоко смешать с сахарной пудрой.
- Постепенно добавить молоко, хорошо перемешивая до густой, однородной массы, похожей на сгущенку.
- При необходимости перебить блендером, чтобы убрать комочки.
- Готовую глазурь нанести на охлажденные куличи и сразу украсить.
- Если масса загустела, добавить немного молока или воды и перемешать.
