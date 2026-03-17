Плотная быстросохнущая глазурь для куличей: рецепт без яиц и желатина

Плотная быстросохнущая глазурь для куличей: рецепт без яиц и желатина

Дата публикации 17 марта 2026 16:14
Глазурь для куличей. Фото: smachnenke.com.ua

Идеальная глазурь для куличей, которая не липнет, быстро застывает и выглядит аккуратно. Она готовится без яиц и желатина, поэтому подходит даже для самых простых рецептов. Консистенция получается плотной и гладкой, а вкус — нежным и приятным. Такой вариант точно пригодится перед праздником.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сухое молоко — 100 г;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • молоко — 2-3 ст. л. (или вода).
рецепт глазурі для паски
Домашние куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Сухое молоко смешать с сахарной пудрой.
  2. Постепенно добавить молоко, хорошо перемешивая до густой, однородной массы, похожей на сгущенку.
  3. При необходимости перебить блендером, чтобы убрать комочки.
  4. Готовую глазурь нанести на охлажденные куличи и сразу украсить.
  5. Если масса загустела, добавить немного молока или воды и перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
