Плотная быстросохнущая глазурь для куличей: рецепт без яиц и желатина

Глазурь для куличей. Фото: smachnenke.com.ua

Идеальная глазурь для куличей, которая не липнет, быстро застывает и выглядит аккуратно. Она готовится без яиц и желатина, поэтому подходит даже для самых простых рецептов. Консистенция получается плотной и гладкой, а вкус — нежным и приятным. Такой вариант точно пригодится перед праздником.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

сухое молоко — 100 г;

сахарная пудра — 50 г;

молоко — 2-3 ст. л. (или вода).

Домашние куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Сухое молоко смешать с сахарной пудрой. Постепенно добавить молоко, хорошо перемешивая до густой, однородной массы, похожей на сгущенку. При необходимости перебить блендером, чтобы убрать комочки. Готовую глазурь нанести на охлажденные куличи и сразу украсить. Если масса загустела, добавить немного молока или воды и перемешать.

