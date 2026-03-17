Щільна швидкосохнуча глазур для пасок: рецепт без яєць і желатину
Ідеальна глазур для пасок, яка не липне, швидко застигає і виглядає акуратно. Вона готується без яєць і желатину, тому підходить навіть для найпростіших рецептів. Консистенція виходить щільною та гладкою, а смак — ніжним і приємним. Такий варіант точно стане у пригоді перед святом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сухе молоко — 100 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- молоко — 2–3 ст. л. (або вода).
Спосіб приготування
- Сухе молоко змішати з цукровою пудрою.
- Поступово додати молоко, добре перемішуючи до густої, однорідної маси, схожої на згущене молоко.
- За потреби перебити блендером, щоб прибрати грудочки.
- Готову глазур нанести на охолоджені паски та одразу прикрасити.
- Якщо маса загусла, додати трохи молока або води і перемішати.
