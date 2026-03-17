Щільна швидкосохнуча глазур для пасок: рецепт без яєць і желатину

Глазур для пасок. Фото: smachnenke.com.ua

Ідеальна глазур для пасок, яка не липне, швидко застигає і виглядає акуратно. Вона готується без яєць і желатину, тому підходить навіть для найпростіших рецептів. Консистенція виходить щільною та гладкою, а смак — ніжним і приємним. Такий варіант точно стане у пригоді перед святом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сухе молоко — 100 г;

цукрова пудра — 50 г;

молоко — 2–3 ст. л. (або вода).

Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Сухе молоко змішати з цукровою пудрою. Поступово додати молоко, добре перемішуючи до густої, однорідної маси, схожої на згущене молоко. За потреби перебити блендером, щоб прибрати грудочки. Готову глазур нанести на охолоджені паски та одразу прикрасити. Якщо маса загусла, додати трохи молока або води і перемішати.

