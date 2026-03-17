Головна Смак Щільна швидкосохнуча глазур для пасок: рецепт без яєць і желатину

Щільна швидкосохнуча глазур для пасок: рецепт без яєць і желатину

Дата публікації: 17 березня 2026 16:14
Щільна швидкосохнуча глазур для пасок: рецепт без яєць і желатину
Глазур для пасок. Фото: smachnenke.com.ua

Ідеальна глазур для пасок, яка не липне, швидко застигає і виглядає акуратно. Вона готується без яєць і желатину, тому підходить навіть для найпростіших рецептів. Консистенція виходить щільною та гладкою, а смак — ніжним і приємним. Такий варіант точно стане у пригоді перед святом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сухе молоко — 100 г;
  • цукрова пудра — 50 г;
  • молоко — 2–3 ст. л. (або вода).
рецепт глазурі для паски
Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сухе молоко змішати з цукровою пудрою.
  2. Поступово додати молоко, добре перемішуючи до густої, однорідної маси, схожої на згущене молоко.
  3. За потреби перебити блендером, щоб прибрати грудочки. 
  4. Готову глазур нанести на охолоджені паски та одразу прикрасити. 
  5. Якщо маса загусла, додати трохи молока або води і перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

