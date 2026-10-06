Квашеная капуста на зиму: рецепт хрустящей капусты с правильным количеством соли

Квашеная капуста. Фото: кадр из видео.

Для удачной квашеной капусты важны не только качественные овощи, но и правильное соотношение соли. При таких пропорциях капуста хорошо просаливается, остается хрустящей и приобретает приятный насыщенный вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале LOZOVSKI, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — по необходимости;

морковь — 1–2 шт. на 3–4 средних кочана;

соль — 20 г на 1 кг нашинкованной капусты;

сахар — по желанию, немного.

Капуста и морковь. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Нашинковать капусту, морковь натереть на крупной терке. Отмерить необходимое количество капусты и добавить соль из расчета 20 г на 1 кг. По желанию добавить немного сахара. Перемешать овощи с солью и хорошо перетереть руками, чтобы капуста пустила сок. Плотно утрамбовать в чистую емкость, накрыть и оставить для квашения при комнатной температуре. Периодически прокалывать капусту, чтобы выпускать газ. После завершения активного брожения перенести в прохладное место для хранения.

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