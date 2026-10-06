Квашеная капуста на зиму: рецепт хрустящей капусты с правильным количеством соли

По этому рецепту квашеная капуста всегда получается идеальной: заготовка на зиму
Ua ru
6 октября 2026 14:44
Квашеная капуста. Фото: кадр из видео.
Для удачной квашеной капусты важны не только качественные овощи, но и правильное соотношение соли. При таких пропорциях капуста хорошо просаливается, остается хрустящей и приобретает приятный насыщенный вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале LOZOVSKI, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — по необходимости;
- морковь — 1–2 шт. на 3–4 средних кочана;
- соль — 20 г на 1 кг нашинкованной капусты;
- сахар — по желанию, немного.
Способ приготовления
- Нашинковать капусту, морковь натереть на крупной терке.
- Отмерить необходимое количество капусты и добавить соль из расчета 20 г на 1 кг. По желанию добавить немного сахара.
- Перемешать овощи с солью и хорошо перетереть руками, чтобы капуста пустила сок.
- Плотно утрамбовать в чистую емкость, накрыть и оставить для квашения при комнатной температуре.
- Периодически прокалывать капусту, чтобы выпускать газ.
- После завершения активного брожения перенести в прохладное место для хранения.
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