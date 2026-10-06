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Главная Вкус По этому рецепту квашеная капуста всегда получается идеальной: заготовка на зиму

По этому рецепту квашеная капуста всегда получается идеальной: заготовка на зиму

Ua ru
6 октября 2026 14:44
Квашеная капуста на зиму: рецепт хрустящей капусты с правильным количеством соли
Квашеная капуста. Фото: кадр из видео.

Для удачной квашеной капусты важны не только качественные овощи, но и правильное соотношение соли. При таких пропорциях капуста хорошо просаливается, остается хрустящей и приобретает приятный насыщенный вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале LOZOVSKI, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — по необходимости;
  • морковь — 1–2 шт. на 3–4 средних кочана;
  • соль — 20 г на 1 кг нашинкованной капусты;
  • сахар — по желанию, немного.
рецепт квашеної капусти
Капуста и морковь. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Нашинковать капусту, морковь натереть на крупной терке.
  2. Отмерить необходимое количество капусты и добавить соль из расчета 20 г на 1 кг. По желанию добавить немного сахара.
  3. Перемешать овощи с солью и хорошо перетереть руками, чтобы капуста пустила сок.
  4. Плотно утрамбовать в чистую емкость, накрыть и оставить для квашения при комнатной температуре.
  5. Периодически прокалывать капусту, чтобы выпускать газ.
  6. После завершения активного брожения перенести в прохладное место для хранения.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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