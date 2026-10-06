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Головна Смак За цим рецептом квашена капуста завжди ідеальна: заготовка на зиму

За цим рецептом квашена капуста завжди ідеальна: заготовка на зиму

Ua ru
6 жовтня 2026 14:44
Квашена капуста на зиму: хрумкий рецепт із правильною кількістю солі
Квашена капуста. Фото: кадр з відео.

Для вдалої квашеної капусти важливі не лише якісні овочі, а й правильне співвідношення солі. За цією пропорцією капуста добре просолюється, залишається хрумкою та набуває приємного насиченого смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі LOZOVSKI, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — за потреби;
  • морква — 1–2 шт. на 3–4 середні головки;
  • сіль — 20 г на 1 кг нашаткованої капусти;
  • цукор — за бажанням, трохи.
рецепт квашеної капусти
Капуста та морква. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Нашаткувати капусту, моркву натерти на великій тертці.
  2. Відміряти необхідну кількість капусти та додати сіль із розрахунку 20 г на 1 кг. За бажанням додати трохи цукру.
  3. Перемішати овочі із сіллю та добре перетерти руками, щоб капуста пустила сік.
  4. Щільно утрамбувати в чисту ємність, накрити та залишити для квашення за кімнатної температури.
  5. Періодично проколювати капусту, щоб випускати газ.
  6. Після завершення активного бродіння перенести в прохолодне місце для зберігання.

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Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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