Квашена капуста на зиму: хрумкий рецепт із правильною кількістю солі

За цим рецептом квашена капуста завжди ідеальна: заготовка на зиму
Ua ru
6 жовтня 2026 14:44
Квашена капуста. Фото: кадр з відео.
Для вдалої квашеної капусти важливі не лише якісні овочі, а й правильне співвідношення солі. За цією пропорцією капуста добре просолюється, залишається хрумкою та набуває приємного насиченого смаку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі LOZOVSKI, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — за потреби;
- морква — 1–2 шт. на 3–4 середні головки;
- сіль — 20 г на 1 кг нашаткованої капусти;
- цукор — за бажанням, трохи.
Спосіб приготування
- Нашаткувати капусту, моркву натерти на великій тертці.
- Відміряти необхідну кількість капусти та додати сіль із розрахунку 20 г на 1 кг. За бажанням додати трохи цукру.
- Перемішати овочі із сіллю та добре перетерти руками, щоб капуста пустила сік.
- Щільно утрамбувати в чисту ємність, накрити та залишити для квашення за кімнатної температури.
- Періодично проколювати капусту, щоб випускати газ.
- Після завершення активного бродіння перенести в прохолодне місце для зберігання.
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