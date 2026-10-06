Квашена капуста на зиму: хрумкий рецепт із правильною кількістю солі

Квашена капуста. Фото: кадр з відео.

Для вдалої квашеної капусти важливі не лише якісні овочі, а й правильне співвідношення солі. За цією пропорцією капуста добре просолюється, залишається хрумкою та набуває приємного насиченого смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі LOZOVSKI, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — за потреби;

морква — 1–2 шт. на 3–4 середні головки;

сіль — 20 г на 1 кг нашаткованої капусти;

цукор — за бажанням, трохи.

Капуста та морква. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, моркву натерти на великій тертці. Відміряти необхідну кількість капусти та додати сіль із розрахунку 20 г на 1 кг. За бажанням додати трохи цукру. Перемішати овочі із сіллю та добре перетерти руками, щоб капуста пустила сік. Щільно утрамбувати в чисту ємність, накрити та залишити для квашення за кімнатної температури. Періодично проколювати капусту, щоб випускати газ. Після завершення активного бродіння перенести в прохолодне місце для зберігання.

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