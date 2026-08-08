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Помидоры на зиму "3 таблетки": старинный рецепт, который до сих пор переписывают все хозяйки

8 августа 2026 12:04
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Эта консервация отличается насыщенным вкусом благодаря зелени, специям и необычному добавлению аспирина. Помидоры хорошо подходят к зимнему столу как самостоятельная закуска или дополнение к домашним блюдам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — столько, сколько поместится в 3-литровую банку;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • укроп и петрушка — по вкусу;
  • листья хрена;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • душистый перец — несколько горошин;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 100 мл.;
  • аспирин — 3 таблетки;
  • кипяток — столько, сколько понадобится.
Помидоры на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры хорошо промыть, перебрать и оставить только целые плотные плоды без повреждений.
  2. Лук нарезать кольцами или полукольцами, морковь — тонкими кружочками.
  3. На дно стерильной банки выложить укроп, петрушку, листья хрена, лавровый лист и душистый перец. Добавить часть лука и моркови.
  4. Наполнить банку помидорами, чередуя их с остальными овощами. Добавить сахар, соль и уксус.
  5. Три таблетки аспирина измельчить и всыпать в банку. Залить помидоры кипятком до самого верха.
  6. Закрыть банку стерильной крышкой, перевернуть вверх дном, укутать тёплым одеялом и оставить до полного остывания.
  7. Готовые помидоры получаются ароматными, пряными и хорошо хранятся всю зиму.

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