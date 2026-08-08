Помидоры на зиму "3 таблетки": старинный рецепт, который до сих пор переписывают все хозяйки
8 августа 2026 12:04
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua
Эта консервация отличается насыщенным вкусом благодаря зелени, специям и необычному добавлению аспирина. Помидоры хорошо подходят к зимнему столу как самостоятельная закуска или дополнение к домашним блюдам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — столько, сколько поместится в 3-литровую банку;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- укроп и петрушка — по вкусу;
- листья хрена;
- лавровый лист — 1 шт.;
- душистый перец — несколько горошин;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 100 мл.;
- аспирин — 3 таблетки;
- кипяток — столько, сколько понадобится.
Способ приготовления
- Помидоры хорошо промыть, перебрать и оставить только целые плотные плоды без повреждений.
- Лук нарезать кольцами или полукольцами, морковь — тонкими кружочками.
- На дно стерильной банки выложить укроп, петрушку, листья хрена, лавровый лист и душистый перец. Добавить часть лука и моркови.
- Наполнить банку помидорами, чередуя их с остальными овощами. Добавить сахар, соль и уксус.
- Три таблетки аспирина измельчить и всыпать в банку. Залить помидоры кипятком до самого верха.
- Закрыть банку стерильной крышкой, перевернуть вверх дном, укутать тёплым одеялом и оставить до полного остывания.
- Готовые помидоры получаются ароматными, пряными и хорошо хранятся всю зиму.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов
Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.
Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.
Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.
Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".
Читайте Новини.live!