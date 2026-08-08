Помидоры на зиму "3 таблетки": старинный рецепт, который до сих пор переписывают все хозяйки

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Эта консервация отличается насыщенным вкусом благодаря зелени, специям и необычному добавлению аспирина. Помидоры хорошо подходят к зимнему столу как самостоятельная закуска или дополнение к домашним блюдам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — столько, сколько поместится в 3-литровую банку;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

укроп и петрушка — по вкусу;

листья хрена;

лавровый лист — 1 шт.;

душистый перец — несколько горошин;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

уксус 9% — 100 мл.;

аспирин — 3 таблетки;

кипяток — столько, сколько понадобится.

Помидоры на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры хорошо промыть, перебрать и оставить только целые плотные плоды без повреждений. Лук нарезать кольцами или полукольцами, морковь — тонкими кружочками. На дно стерильной банки выложить укроп, петрушку, листья хрена, лавровый лист и душистый перец. Добавить часть лука и моркови. Наполнить банку помидорами, чередуя их с остальными овощами. Добавить сахар, соль и уксус. Три таблетки аспирина измельчить и всыпать в банку. Залить помидоры кипятком до самого верха. Закрыть банку стерильной крышкой, перевернуть вверх дном, укутать тёплым одеялом и оставить до полного остывания. Готовые помидоры получаются ароматными, пряными и хорошо хранятся всю зиму.

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