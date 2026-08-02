Помидоры на зиму "Царские": рецепт без уксуса для 3-литровой банки

Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Маринованные помидоры холодного засола — одна из самых вкусных домашних заготовок. Для них не требуется сложный маринад, а благодаря специям и естественной ферментации они приобретают особый вкус. Такая заготовка прекрасно хранится всю зиму и станет украшением праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

помидоры — 1,5–1,7 кг;

лист хрена — 1 шт.;

листья вишни — 10 шт.;

укроп (зонтики) — 2 шт.;

лавровый лист — 5 шт.;

черный перец горошком — 1 ч. л.;

душистый перец — 10 горошин;

зерна горчицы — 1 ч. л.;

сушеный базилик — 1–2 ч. л.;

чеснок — 5 зубчиков;

лук — 1 шт.;

сладкий перец — ½ шт.;

острый перец — по вкусу.

Для рассола:

вода — 1–1,2 л;

каменная соль — 2 ст. л. на 1 л воды;

сахар — 1 ст. л. (по желанию).

Приготовление помидоров. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Банки и крышки простерилизовать. На дно выложить листья хрена и вишни, укроп, лавровый лист, черный и душистый перец, зерна горчицы, базилик, чеснок, лук и кусочки сладкого и острого перца. Помидоры проколоть зубочисткой у плодоножки и плотно уложить в банки. Для рассола смешать охлажденную кипяченую воду с солью до полного растворения. Залить помидоры, накрыть банки крышками и оставить в тёплом месте на 5–7 дней, подложив тарелку. По окончании брожения слить рассол в кастрюлю, довести до кипения. По желанию добавить сахар и снова залить помидоры. Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Наилучший вкус помидоры приобретают примерно через два месяца хранения.

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