Помидоры на зиму "Царские": рецепт без уксуса для 3-литровой банки
2 августа 2026 12:14
Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Маринованные помидоры холодного засола — одна из самых вкусных домашних заготовок. Для них не требуется сложный маринад, а благодаря специям и естественной ферментации они приобретают особый вкус. Такая заготовка прекрасно хранится всю зиму и станет украшением праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на 3-литровую банку):
- помидоры — 1,5–1,7 кг;
- лист хрена — 1 шт.;
- листья вишни — 10 шт.;
- укроп (зонтики) — 2 шт.;
- лавровый лист — 5 шт.;
- черный перец горошком — 1 ч. л.;
- душистый перец — 10 горошин;
- зерна горчицы — 1 ч. л.;
- сушеный базилик — 1–2 ч. л.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- лук — 1 шт.;
- сладкий перец — ½ шт.;
- острый перец — по вкусу.
Для рассола:
- вода — 1–1,2 л;
- каменная соль — 2 ст. л. на 1 л воды;
- сахар — 1 ст. л. (по желанию).
Способ приготовления
- Банки и крышки простерилизовать. На дно выложить листья хрена и вишни, укроп, лавровый лист, черный и душистый перец, зерна горчицы, базилик, чеснок, лук и кусочки сладкого и острого перца.
- Помидоры проколоть зубочисткой у плодоножки и плотно уложить в банки.
- Для рассола смешать охлажденную кипяченую воду с солью до полного растворения.
- Залить помидоры, накрыть банки крышками и оставить в тёплом месте на 5–7 дней, подложив тарелку.
- По окончании брожения слить рассол в кастрюлю, довести до кипения. По желанию добавить сахар и снова залить помидоры.
- Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.
- Наилучший вкус помидоры приобретают примерно через два месяца хранения.
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