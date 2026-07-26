Помидоры по-армянски на зиму: рецепт для банок по 500 мл
26 июля 2026 13:44
Помидоры по-армянски. Фото: smakuiemo.com.ua.
Помидоры по-армянски — одна из самых ароматных зимних заготовок. Благодаря соусу из перца, чеснока, базилика и сельдерея они приобретают насыщенный вкус, оставаясь сочными и упругими. Такая закуска прекрасно дополнит любой домашний обед или праздничный стол.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 2 кг;
- болгарский перец — 300 г;
- чеснок — 5 зубчиков;
- базилик — 40 г;
- сельдерей — 40 г;
- острый перец — 2 шт.;
- растительное масло — 60 мл;
- вода — 1 л;
- соль — 30 г;
- сахар — 100 г;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления
- Перец, чеснок, базилик, сельдерей и острый перец измельчить в блендере до однородной массы, добавить растительное масло и перемешать.
- Помидоры разрезать пополам или на четвертинки. В стерилизованные банки выкладывать слоями овощную заправку и помидоры.
- Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром и уксусом. Горячим маринадом залить банки до самого верха.
- Накрыть банки крышками и стерилизовать примерно 10 минут после закипания воды.
- После этого герметично закрутить, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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