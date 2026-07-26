Помидоры по-армянски на зиму: рецепт для банок по 500 мл

Помидоры по-армянски. Фото: smakuiemo.com.ua.

Юлия Щербак Редактор

Помидоры по-армянски — одна из самых ароматных зимних заготовок. Благодаря соусу из перца, чеснока, базилика и сельдерея они приобретают насыщенный вкус, оставаясь сочными и упругими. Такая закуска прекрасно дополнит любой домашний обед или праздничный стол.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 2 кг;

болгарский перец — 300 г;

чеснок — 5 зубчиков;

базилик — 40 г;

сельдерей — 40 г;

острый перец — 2 шт.;

растительное масло — 60 мл;

вода — 1 л;

соль — 30 г;

сахар — 100 г;

уксус 9% — 50 мл.

Помидоры со специями. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Перец, чеснок, базилик, сельдерей и острый перец измельчить в блендере до однородной массы, добавить растительное масло и перемешать. Помидоры разрезать пополам или на четвертинки. В стерилизованные банки выкладывать слоями овощную заправку и помидоры. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром и уксусом. Горячим маринадом залить банки до самого верха. Накрыть банки крышками и стерилизовать примерно 10 минут после закипания воды. После этого герметично закрутить, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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