Помидоры с хреном на зиму: рецепт закуски, которая подойдет даже для праздника
Домашние заготовки из помидоров всегда пользуются популярностью, ведь зимой они помогают сохранить вкус лета. Эти помидоры с хреном получаются сочными, ароматными и с легкой пикантной ноткой. Сочетание чеснока, зелени и пряного хрена делает закуску особенно вкусной — она прекрасно подходит и для праздничного стола, и для обычного семейного ужина.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 3,5 кг;
- сладкий перец — 2 шт.;
- петрушка — 150 г;
- корень хрена — 80 г;
- чеснок — 70 г.
- Для маринада на 1-литровую банку:
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 6% — 2 ч. л.;
- вода — необходимое количество.
Способ приготовления
- Помидоры тщательно промыть, удалить плодоножки и обсушить.
- Для такой заготовки лучше использовать плотные плоды среднего размера, которые хорошо сохраняют форму.
- Сладкий перец очистить от семян и нарезать полосками.
- Хрен очистить и нарезать тонкими кусочками, чеснок очистить, а петрушку промыть и обсушить.
- В стерильные банки выложить часть зелени, хрена, перца и чеснока.
- Затем заполнить емкости помидорами, добавляя ароматные ингредиенты между слоями.
- Для маринада довести воду до кипения, добавить соль и сахар.
- Горячим раствором залить помидоры и оставить на 10 минут.
- После этого маринад слить обратно в кастрюлю, еще раз довести до кипения и повторно залить банки.
- В каждую литровую банку добавить уксус и сразу закрутить стерильными крышками.
- Банки перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить готовую консервацию в прохладном тёмном месте.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов
Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.
Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.
Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.
Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".
Читайте Новини.live!