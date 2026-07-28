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Помидоры с хреном на зиму: рецепт закуски, которая подойдет даже для праздника

28 июля 2026 01:04
Помидоры с хреном. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Домашние заготовки из помидоров всегда пользуются популярностью, ведь зимой они помогают сохранить вкус лета. Эти помидоры с хреном получаются сочными, ароматными и с легкой пикантной ноткой. Сочетание чеснока, зелени и пряного хрена делает закуску особенно вкусной — она прекрасно подходит и для праздничного стола, и для обычного семейного ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 3,5 кг;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • петрушка — 150 г;
  • корень хрена — 80 г;
  • чеснок — 70 г.
  • Для маринада на 1-литровую банку:
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 6% — 2 ч. л.;
  • вода — необходимое количество.
Помидоры и уксус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры тщательно промыть, удалить плодоножки и обсушить.
  2. Для такой заготовки лучше использовать плотные плоды среднего размера, которые хорошо сохраняют форму.
  3. Сладкий перец очистить от семян и нарезать полосками.
  4. Хрен очистить и нарезать тонкими кусочками, чеснок очистить, а петрушку промыть и обсушить.
  5. В стерильные банки выложить часть зелени, хрена, перца и чеснока.
  6. Затем заполнить емкости помидорами, добавляя ароматные ингредиенты между слоями.
  7. Для маринада довести воду до кипения, добавить соль и сахар.
  8. Горячим раствором залить помидоры и оставить на 10 минут.
  9. После этого маринад слить обратно в кастрюлю, еще раз довести до кипения и повторно залить банки.
  10. В каждую литровую банку добавить уксус и сразу закрутить стерильными крышками.
  11. Банки перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить готовую консервацию в прохладном тёмном месте.

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