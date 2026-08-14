Маринованные помидоры Царица на зиму: рецепт с чесноком и хреном

Помидоры "Царица" на зиму: рецепт, который просят все гости
Маринованные помидоры "Царица" получаются упругими, ароматными и с приятной пикантностью. Хрен, чеснок, укроп и специи придают консервации насыщенный вкус, а простые пропорции маринада легко запомнить. Такая заготовка станет звездой как повседневного, так и праздничного стола. А гости будут просить рецепт.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — сколько поместится;
- веточки укропа;
- листья хрена;
- чеснок — по 1 зубчику на банку;
- душистый перец — по 2 горошины на банку;
- черный перец — по 10 горошин на банку.
Для маринада на 1 л воды:
- соль — 1 ст. л. с горкой;
- сахар — 4 ст. л.;
- уксус 9% — 4 ст. л.
Способ приготовления
- Банки тщательно вымыть и простерилизовать, крышки отдельно прокипятить в течение 10-15 минут.
- Помидоры промыть и обсушить. Для консервирования лучше выбирать спелые, но плотные плоды без трещин и повреждений.
- На дно каждой банки положить укроп, листья хрена, зубчик чеснока, душистый и черный перец.
- Плотно наполнить банки помидорами. По желанию сверху можно добавить еще немного укропа или хрена.
- Залить помидоры кипятком до самого верха, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
- Воду слить в кастрюлю и отмерить ее количество. На каждый литр добавить 1 ст. л. соли с горкой и 4 ст. л. сахара.
- Довести маринад до кипения, добавить 4 ст. л. 9%-ного уксуса на каждый литр и перемешать.
- Сразу же залить помидоры горячим маринадом до самого верха и герметично закрыть банки.
- Оставить банки до полного остывания.
Помидоры "Царица" получаются ароматными, упругими и пикантными и прекрасно дополняют картофель, мясные блюда и домашние зимние ужины.
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