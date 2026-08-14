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Главная Вкус Помидоры "Царица" на зиму: рецепт, который просят все гости

Помидоры "Царица" на зиму: рецепт, который просят все гости

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 23:04
Маринованные помидоры Царица на зиму: рецепт с чесноком и хреном
Маринованные помидоры с чесноком на зиму. Фото: mamadoma.top

Маринованные помидоры "Царица" получаются упругими, ароматными и с приятной пикантностью. Хрен, чеснок, укроп и специи придают консервации насыщенный вкус, а простые пропорции маринада легко запомнить. Такая заготовка станет звездой как повседневного, так и праздничного стола. А гости будут просить рецепт.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — сколько поместится;
  • веточки укропа;
  • листья хрена;
  • чеснок — по 1 зубчику на банку;
  • душистый перец — по 2 горошины на банку;
  • черный перец — по 10 горошин на банку.

Для маринада на 1 л воды:

  • соль — 1 ст. л. с горкой;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • уксус 9% — 4 ст. л.

 

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Маринованные помидоры с чесноком на зиму. Фото: Gospodynka

Способ приготовления

  1. Банки тщательно вымыть и простерилизовать, крышки отдельно прокипятить в течение 10-15 минут.
  2. Помидоры промыть и обсушить. Для консервирования лучше выбирать спелые, но плотные плоды без трещин и повреждений.
  3. На дно каждой банки положить укроп, листья хрена, зубчик чеснока, душистый и черный перец.
  4. Плотно наполнить банки помидорами. По желанию сверху можно добавить еще немного укропа или хрена.
  5. Залить помидоры кипятком до самого верха, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
  6. Воду слить в кастрюлю и отмерить ее количество. На каждый литр добавить 1 ст. л. соли с горкой и 4 ст. л. сахара.
  7. Довести маринад до кипения, добавить 4 ст. л. 9%-ного уксуса на каждый литр и перемешать.
  8. Сразу же залить помидоры горячим маринадом до самого верха и герметично закрыть банки.
  9. Оставить банки до полного остывания.

Помидоры "Царица" получаются ароматными, упругими и пикантными и прекрасно дополняют картофель, мясные блюда и домашние зимние ужины.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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