Мариновані помідори "Цариця" на зиму: рецепт з часником і хроном

Помідори "Цариця" на зиму: рецепт, який просять усі гості
Мариновані помідори "Цариця" виходять пружними, ароматними та з приємною пікантністю. Хрін, часник, кріп і спеції надають консервації насиченого смаку, а прості пропорції маринаду легко запам'ятати. Така заготовка стане зіркою, і повсякденного столу, і святкового. А гості проситимуть рецепт.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — скільки поміститься;
- парасольки кропу;
- листя хрону;
- часник — по 1 зубчику на банку;
- запашний перець — по 2 горошини на банку;
- чорний перець — по 10 горошин на банку.
Для маринаду на 1 л води:
- сіль — 1 ст. л. з гіркою;
- цукор — 4 ст. л.;
- оцет 9% — 4 ст. л.
Спосіб приготування
- Банки ретельно вимити та простерилізувати, кришки окремо прокип'ятити протягом 10-15 хвилин.
- Помідори промити й обсушити. Для консервації краще вибирати стиглі, але щільні плоди без тріщин і пошкоджень.
- На дно кожної банки покласти кріп, листя хрону, зубчик часнику, запашний і чорний перець.
- Щільно наповнити банки помідорами. За бажанням зверху можна додати ще трохи кропу або хрону.
- Залити помідори крутим окропом до самого верху, накрити кришками та залишити на 15 хвилин.
- Воду злити в каструлю та виміряти її кількість. На кожен літр додати 1 ст. л. солі з гіркою та 4 ст. л. цукру.
- Довести маринад до кипіння, додати 4 ст. л. 9% оцту на кожен літр та перемішати.
- Одразу залити помідори гарячим маринадом до самого верху та герметично закрити банки.
- Залишити банки до повного охолодження.
Помідори "Цариця" виходять ароматними, пружними й пікантними та чудово доповнюють картоплю, м'ясні страви й домашні зимові вечері.
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