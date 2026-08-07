Помидоры в желе на зиму "Особые": съедаются по 2 банки за раз
7 августа 2026 14:44
Помидоры в желе. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт стоит попробовать тем, кто любит необычные домашние заготовки. Помидоры получаются пикантными, ароматными и очень аппетитными, а желеобразный маринад придает закуске особую текстуру.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — столько, сколько поместится;
- лук — 1 небольшая головка на литровую банку;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- горчичные семена — 1 ч. л.;
- черный перец — 3–4 горошины;
- душистый перец — 2–3 горошины.
Для маринада:
- вода — 1,5 л.;
- желатин — 45 г;
- сахар — 9 ст. л.;
- соль — 1,5 ст. л.;
- уксус 9% — 70 мл.
Способ приготовления
- Помидоры нарезать кружочками, лук — полукольцами, а чеснок — пластинками.
- На дно литровых банок выложить лук, чеснок, горчицу и перец.
- Заполнить банки помидорами, чередуя их с луком и специями.
- Желатин замочить в части холодной воды. Остальную воду вскипятить с солью и сахаром, немного остудить и добавить набухший желатин. Перемешать до полного растворения и влить уксус.
- Залить помидоры маринадом, накрыть крышками и остудить. Затем поставить в холодильник на 8–12 часов.
- Хранить закуску нужно в холодильнике и употребить в течение 5–7 дней.
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