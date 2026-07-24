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"Президентские" помидоры, разрезанные пополам, на зиму: рецепт заготовки на зиму

24 июля 2026 01:04
Помидоры, разрезанные пополам. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Помидоры, разрезанные пополам, — одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Благодаря ароматному маринаду, луку и специям они получаются сочными, пряными и прекрасно сочетаются с картофелем, мясом или любым гарниром. Для этого рецепта подойдут даже крупные помидоры, которые неудобно консервировать целиком.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вода — 3,5 л.;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 80 г;
  • уксус 9% — 200 мл.;
  • помидоры — столько, сколько поместится в банки;
  • лук — несколько штук;
  • петрушка или укроп — по вкусу;
  • чёрный перец горошком — по вкусу;
  • лавровый лист — несколько шт.
Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры вымыть, удалить плодоножки и разрезать пополам.
  2. На дно стерилизованных банок выложить лук, зелень, лавровый лист и черный перец.
  3. Плотно наполнить банки помидорами, укладывая их срезом вниз.
  4. Для маринада довести до кипения воду с солью, сахаром и уксусом. Горячим маринадом залить помидоры.
  5. Накрыть банки крышками и стерилизовать примерно 10 минут после закипания воды.
  6. Закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания.
  7. Помидоры получаются ароматными, упругими и прекрасно хранятся всю зиму.

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