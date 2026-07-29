Пышные оладьи, которые раздуваются на сковороде, как пончики: нужно 500 мл кефира

Оладьи на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется приготовить по-настоящему пышные оладьи, стоит воспользоваться этим проверенным рецептом. Благодаря теплому кефиру, правильной консистенции теста и небольшой хитрости они получаются высокими, нежными и воздушными, а по вкусу напоминают маленькие домашние пончики.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 500 мл.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

мука — 380 г;

сода — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Оладьи с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Теплый кефир смешать с яйцом, сахаром и солью. Постепенно добавить муку и замесить густое тесто, которое медленно стекает с ложки. Добавить соду, хорошо перемешать и оставить тесто на 5–10 минут. После этого его больше не перемешивать. Ложкой выкладывать порции теста на сковороду с хорошо разогретым маслом. Жарить на умеренном огне до золотистой корочки, перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце и подавать со сметаной, мёдом, вареньем или любимым джемом.

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