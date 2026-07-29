Пышные оладьи, которые раздуваются на сковороде, как пончики: нужно 500 мл кефира
29 июля 2026 05:04
Оладьи на кефире. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется приготовить по-настоящему пышные оладьи, стоит воспользоваться этим проверенным рецептом. Благодаря теплому кефиру, правильной консистенции теста и небольшой хитрости они получаются высокими, нежными и воздушными, а по вкусу напоминают маленькие домашние пончики.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 500 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- мука — 380 г;
- сода — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Теплый кефир смешать с яйцом, сахаром и солью.
- Постепенно добавить муку и замесить густое тесто, которое медленно стекает с ложки.
- Добавить соду, хорошо перемешать и оставить тесто на 5–10 минут. После этого его больше не перемешивать.
- Ложкой выкладывать порции теста на сковороду с хорошо разогретым маслом.
- Жарить на умеренном огне до золотистой корочки, перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности.
- Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце и подавать со сметаной, мёдом, вареньем или любимым джемом.
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