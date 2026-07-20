Рецепт домашней настойки из смородины: вкуснее дорогого вина

Наливка из смородины. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется приготовить натуральный домашний напиток из сезонных ягод, обратите внимание на этот рецепт. Настойка из смородины получается ароматной, насыщенной и приятной на вкус. Для приготовления подойдут как свежие, так и замороженные ягоды, а степень сладости можно легко регулировать по своему вкусу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

смородина — 1,5 л.;

самогон 40–45° — 1,5 л.;

сахар — 500–1000 г;

ванильный сахар — 10 г;

вода — 2 л.

Черная смородина. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Ягоды переложить в банку, залить самогоном, добавить часть сахара, перемешать, закрыть крышкой и оставить настаиваться в тёмном месте на 4 недели. Несколько раз в неделю банку встряхивать. После настаивания процедить напиток через мелкое сито. Добавить воду, ванильный сахар и по вкусу ещё сахар, хорошо перемешать до полного растворения. Готовую настойку разлить в чистые бутылки и хранить в прохладном темном месте. Перед подачей напиток хорошо охладить — так вкус и аромат раскрываются лучше всего.

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