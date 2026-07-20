Рецепт домашней настойки из смородины: вкуснее дорогого вина
Если хочется приготовить натуральный домашний напиток из сезонных ягод, обратите внимание на этот рецепт. Настойка из смородины получается ароматной, насыщенной и приятной на вкус. Для приготовления подойдут как свежие, так и замороженные ягоды, а степень сладости можно легко регулировать по своему вкусу.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- смородина — 1,5 л.;
- самогон 40–45° — 1,5 л.;
- сахар — 500–1000 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- вода — 2 л.
Способ приготовления
- Ягоды переложить в банку, залить самогоном, добавить часть сахара, перемешать, закрыть крышкой и оставить настаиваться в тёмном месте на 4 недели.
- Несколько раз в неделю банку встряхивать.
- После настаивания процедить напиток через мелкое сито.
- Добавить воду, ванильный сахар и по вкусу ещё сахар, хорошо перемешать до полного растворения.
- Готовую настойку разлить в чистые бутылки и хранить в прохладном темном месте.
- Перед подачей напиток хорошо охладить — так вкус и аромат раскрываются лучше всего.
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