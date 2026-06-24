Рецепт вкусных кабачков в духовке: на обед или ужин
24 июня 2026 13:44
Натертые кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон кабачков особенно хочется готовить простые и вкусные блюда из доступных продуктов. Эта кабачковая запеканка покоряет нежной текстурой, насыщенным сырным вкусом и румяной корочкой. Она вкусная как в горячем виде, так и после остывания, поэтому станет удачным выбором для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 2 шт. (300–400 г);
- яйца — 2 шт.;
- домашний творог — 200 г;
- твёрдый сыр — 150 г;
- мука — 4 ст. л.;
- разрыхлитель — щепотка;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — по вкусу;
- специи — по вкусу;
- зелень — по вкусу;
- сливочное масло — для формы;
- панировочные сухари — для формы.
Способ приготовления
- Кабачки натереть на средней терке, добавить немного соли и оставить на 10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Домашний творог смешать с яйцами и измельчить блендером до однородной консистенции.
- Добавить подготовленные кабачки, измельченный чеснок, натертый твёрдый сыр, зелень, соль и специи. Хорошо перемешать.
- Добавить муку и щепотку разрыхлителя, ещё раз перемешать до однородности.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить массу и разровнять поверхность.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до появления золотистой корочки.
- Готовую запеканку немного остудить и подавать к столу.
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