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Рецепт вкусных кабачков в духовке: на обед или ужин

24 июня 2026 13:44
Натертые кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

В сезон кабачков особенно хочется готовить простые и вкусные блюда из доступных продуктов. Эта кабачковая запеканка покоряет нежной текстурой, насыщенным сырным вкусом и румяной корочкой. Она вкусная как в горячем виде, так и после остывания, поэтому станет удачным выбором для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 2 шт. (300–400 г);
  • яйца — 2 шт.;
  • домашний творог — 200 г;
  • твёрдый сыр — 150 г;
  • мука — 4 ст. л.;
  • разрыхлитель — щепотка;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • специи — по вкусу;
  • зелень — по вкусу;
  • сливочное масло — для формы;
  • панировочные сухари — для формы.
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на средней терке, добавить немного соли и оставить на 10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Домашний творог смешать с яйцами и измельчить блендером до однородной консистенции.
  3. Добавить подготовленные кабачки, измельченный чеснок, натертый твёрдый сыр, зелень, соль и специи. Хорошо перемешать.
  4. Добавить муку и щепотку разрыхлителя, ещё раз перемешать до однородности.
  5. Форму для запекания смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить массу и разровнять поверхность.
  6. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до появления золотистой корочки.
  7. Готовую запеканку немного остудить и подавать к столу.

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