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Главная Вкус Пышный медовый бисквит и много начинки: выпечка к Яблочному Спасу 2026

Пышный медовый бисквит и много начинки: выпечка к Яблочному Спасу 2026

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 03:04
Медовый рулет с яблоками: нежная выпечка к праздничному чаю
Медовый бисквит. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоки, мед и корица — классическое сочетание, которое всегда дарит уют. Этот рулет готовится из доступных продуктов, а благодаря большому количеству начинки получается особенно сочным и ароматным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • мед — 110 г;
  • сода — 7 г;
  • мука — 160 г;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

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  • яблоки — 6 небольших;
  • сахар — 60 г;
  • ваниль — щепотка;
  • корица — ½ ч. л.;
  • сахарная пудра — для подачи.
рецепт яблучного рулета
Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром и солью до пышной светлой массы.
  2. Мед с содой нагреть до появления пышной пены, после чего тонкой струйкой влить в яичную массу.
  3. Добавить просеянную муку и аккуратно перемешать.
  4. Яблоки натереть, смешать с сахаром, ванилью и корицей.
  5. Выложить начинку на противень, застеленный пергаментом, сверху равномерно распределить тесто.
  6. Выпекать примерно 20 минут при 160 °C.
  7. Готовый бисквит перевернуть, снять пергамент, через несколько минут аккуратно свернуть рулетом, полностью остудить и перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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Яблочный Спас рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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