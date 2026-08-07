Пышный медовый бисквит и много начинки: выпечка к Яблочному Спасу 2026
7 августа 2026 03:04
Медовый бисквит. Фото: smachnenke.com.ua
Яблоки, мед и корица — классическое сочетание, которое всегда дарит уют. Этот рулет готовится из доступных продуктов, а благодаря большому количеству начинки получается особенно сочным и ароматным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 120 г;
- мед — 110 г;
- сода — 7 г;
- мука — 160 г;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- яблоки — 6 небольших;
- сахар — 60 г;
- ваниль — щепотка;
- корица — ½ ч. л.;
- сахарная пудра — для подачи.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром и солью до пышной светлой массы.
- Мед с содой нагреть до появления пышной пены, после чего тонкой струйкой влить в яичную массу.
- Добавить просеянную муку и аккуратно перемешать.
- Яблоки натереть, смешать с сахаром, ванилью и корицей.
- Выложить начинку на противень, застеленный пергаментом, сверху равномерно распределить тесто.
- Выпекать примерно 20 минут при 160 °C.
- Готовый бисквит перевернуть, снять пергамент, через несколько минут аккуратно свернуть рулетом, полностью остудить и перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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