Пышный медовый бисквит и много начинки: выпечка к Яблочному Спасу 2026

Медовый бисквит. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Яблоки, мед и корица — классическое сочетание, которое всегда дарит уют. Этот рулет готовится из доступных продуктов, а благодаря большому количеству начинки получается особенно сочным и ароматным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 120 г;

мед — 110 г;

сода — 7 г;

мука — 160 г;

соль — щепотка.

Для начинки:

яблоки — 6 небольших;

сахар — 60 г;

ваниль — щепотка;

корица — ½ ч. л.;

сахарная пудра — для подачи.

Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и солью до пышной светлой массы. Мед с содой нагреть до появления пышной пены, после чего тонкой струйкой влить в яичную массу. Добавить просеянную муку и аккуратно перемешать. Яблоки натереть, смешать с сахаром, ванилью и корицей. Выложить начинку на противень, застеленный пергаментом, сверху равномерно распределить тесто. Выпекать примерно 20 минут при 160 °C. Готовый бисквит перевернуть, снять пергамент, через несколько минут аккуратно свернуть рулетом, полностью остудить и перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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