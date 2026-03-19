Главная Вкус Салат "Балаганчик" вместо Оливье: больше не нужно часами варить овощи

Салат "Балаганчик" вместо Оливье: больше не нужно часами варить овощи

Дата публикации 19 марта 2026 13:04
Салат "Балаганчик". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Балаганчик" — это настоящая находка для тех, кто любит свежие и легкие блюда без лишней мороки. Все ингредиенты — огурцы, помидоры, яйца, ветчина, болгарский перец и твердый сыр — нарезаются кубиками и смешиваются со свежей зеленью и майонезом. Салат не требует варки овощей и готов к подаче сразу после приготовления.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • помидоры свежие — 3 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • ветчина — 200 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;
  • соль — по вкусу.
рецепт смачного салату
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать огурцы, помидоры, яйца, ветчину и перец кубиками.
  2. Смешать в салатнице с тертым сыром.
  3. Добавить измельченную зелень, посолить и заправить майонезом. Хорошо перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

помидор салат рецепт огурцы оливье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
