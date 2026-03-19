Салат "Балаганчик" вместо Оливье: больше не нужно часами варить овощи
Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 13:04
Салат "Балаганчик". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Балаганчик" — это настоящая находка для тех, кто любит свежие и легкие блюда без лишней мороки. Все ингредиенты — огурцы, помидоры, яйца, ветчина, болгарский перец и твердый сыр — нарезаются кубиками и смешиваются со свежей зеленью и майонезом. Салат не требует варки овощей и готов к подаче сразу после приготовления.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Читайте также:
Вам понадобится:
- огурцы свежие — 2 шт.;
- помидоры свежие — 3 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- ветчина — 200 г;
- сыр твердый — 150 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарезать огурцы, помидоры, яйца, ветчину и перец кубиками.
- Смешать в салатнице с тертым сыром.
- Добавить измельченную зелень, посолить и заправить майонезом. Хорошо перемешать.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама