Салат "Балаганчик" вместо Оливье: больше не нужно часами варить овощи

Салат "Балаганчик".

Салат "Балаганчик" — это настоящая находка для тех, кто любит свежие и легкие блюда без лишней мороки. Все ингредиенты — огурцы, помидоры, яйца, ветчина, болгарский перец и твердый сыр — нарезаются кубиками и смешиваются со свежей зеленью и майонезом. Салат не требует варки овощей и готов к подаче сразу после приготовления.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

огурцы свежие — 2 шт.;

помидоры свежие — 3 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

ветчина — 200 г;

сыр твердый — 150 г;

болгарский перец — 1 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;

соль — по вкусу.

Приготовление салата.

Способ приготовления

Нарезать огурцы, помидоры, яйца, ветчину и перец кубиками. Смешать в салатнице с тертым сыром. Добавить измельченную зелень, посолить и заправить майонезом. Хорошо перемешать.

