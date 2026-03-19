Салат "Балаганчик" замість Олівʼє: більше не потрібно годинами варити овочі
Дата публікації: 19 березня 2026 13:04
Салат "Балаганчик". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Балаганчик" — це справжня знахідка для тих, хто любить свіжі та легкі страви без зайвої мороки. Усі інгредієнти — огірки, помідори, яйця, шинка, болгарський перець та твердий сир — нарізаються кубиками та змішуються зі свіжою зеленню й майонезом. Салат не потребує варіння овочів і готовий до подачі відразу після приготування.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Читайте також:
Вам знадобиться:
- огірки свіжі — 2 шт.;
- помідори свіжі — 3 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- шинка — 200 г;
- сир твердий — 150 г;
- болгарський перець — 1 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Нарізати огірки, помідори, яйця, шинку та перець кубиками.
- Змішати в салатниці з тертим сиром.
- Додати подрібнену зелень, посолити та заправити майонезом. Добре перемішати.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама