Салат "Балаганчик" замість Олівʼє: більше не потрібно годинами варити овочі

Салат "Балаганчик" замість Олівʼє: більше не потрібно годинами варити овочі

Дата публікації: 19 березня 2026 13:04
Салат Балаганчик замість Олівʼє: більше не потрібно годинами варити овочі
Салат "Балаганчик". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Балаганчик" — це справжня знахідка для тих, хто любить свіжі та легкі страви без зайвої мороки. Усі інгредієнти — огірки, помідори, яйця, шинка, болгарський перець та твердий сир — нарізаються кубиками та змішуються зі свіжою зеленню й майонезом. Салат не потребує варіння овочів і готовий до подачі відразу після приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • помідори свіжі — 3 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • шинка — 200 г;
  • сир твердий — 150 г;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок;
  • сіль — за смаком.
рецепт смачного салату
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати огірки, помідори, яйця, шинку та перець кубиками. 
  2. Змішати в салатниці з тертим сиром. 
  3. Додати подрібнену зелень, посолити та заправити майонезом. Добре перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
