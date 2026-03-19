Салат "Балаганчик" замість Олівʼє: більше не потрібно годинами варити овочі

Салат "Балаганчик". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Балаганчик" — це справжня знахідка для тих, хто любить свіжі та легкі страви без зайвої мороки. Усі інгредієнти — огірки, помідори, яйця, шинка, болгарський перець та твердий сир — нарізаються кубиками та змішуються зі свіжою зеленню й майонезом. Салат не потребує варіння овочів і готовий до подачі відразу після приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки свіжі — 2 шт.;

помідори свіжі — 3 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

шинка — 200 г;

сир твердий — 150 г;

болгарський перець — 1 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок;

сіль — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати огірки, помідори, яйця, шинку та перець кубиками. Змішати в салатниці з тертим сиром. Додати подрібнену зелень, посолити та заправити майонезом. Добре перемішати.

