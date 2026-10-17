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Главная Вкус Салат "Ирина": понадобятся курица и маринованные грибы

Салат "Ирина": понадобятся курица и маринованные грибы

Ua ru
17 октября 2026 12:04
Салат с курицей и грибами: нежная закуска с пикантными овощами
Салат "Ирина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Ирина" получается сочным, нежным и насыщенным. Сочетание курицы, грибов, яиц и сыра делает его отличным вариантом для праздничного стола или семейного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • маринованные грибы — 1 банка объемом 500 мл;
  • варёные яйца — 6 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт. (140 г);
  • майонез — 160 г.

Для маринада для курицы:

  • вода — 1 л;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • душистый перец горошком — 5 шт.;
  • чёрный перец горошком — ½ ч. л.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • сахар — ½ ч. л.;
  • горчица в зернах — 1 ст. л.

Для маринования овощей:

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  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • молотый кориандр — ½ ч. л.;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.
рецепт салату
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе отварить в воде с лавровым листом, перцем, солью и сахаром.
  2. После закипания проварить 2 минуты и оставить остывать в маринаде. Разделить на волокна и смешать с зернистой горчицей.
  3. Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь натереть соломкой.
  4. Добавить специи и чеснок, залить горячим маслом, влить уксус и оставить на 10 минут.
  5. Выложить слоями курицу, майонез, маринованные грибы, яйца и овощи, смазывая майонезом по мере необходимости.
  6. Плавленые сырки предварительно охладить в морозилке 30 минут, натереть и распределить сверху.
  7. Перед подачей дать салату немного настояться в холодильнике.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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