Салат с курицей и грибами: нежная закуска с пикантными овощами

Салат "Ирина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Ирина" получается сочным, нежным и насыщенным. Сочетание курицы, грибов, яиц и сыра делает его отличным вариантом для праздничного стола или семейного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриное филе — 400 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

маринованные грибы — 1 банка объемом 500 мл;

варёные яйца — 6 шт.;

плавленые сырки — 2 шт. (140 г);

майонез — 160 г.

Для маринада для курицы:

вода — 1 л;

лавровый лист — 1 шт.;

душистый перец горошком — 5 шт.;

чёрный перец горошком — ½ ч. л.;

соль — 2 ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

горчица в зернах — 1 ст. л.

Для маринования овощей:

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соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

молотый кориандр — ½ ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе отварить в воде с лавровым листом, перцем, солью и сахаром. После закипания проварить 2 минуты и оставить остывать в маринаде. Разделить на волокна и смешать с зернистой горчицей. Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь натереть соломкой. Добавить специи и чеснок, залить горячим маслом, влить уксус и оставить на 10 минут. Выложить слоями курицу, майонез, маринованные грибы, яйца и овощи, смазывая майонезом по мере необходимости. Плавленые сырки предварительно охладить в морозилке 30 минут, натереть и распределить сверху. Перед подачей дать салату немного настояться в холодильнике.

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