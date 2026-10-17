Салат с курицей и грибами: нежная закуска с пикантными овощами

Салат "Ирина": понадобятся курица и маринованные грибы
Ua ru
17 октября 2026 12:04
Салат "Ирина". Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Ирина" получается сочным, нежным и насыщенным. Сочетание курицы, грибов, яиц и сыра делает его отличным вариантом для праздничного стола или семейного ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриное филе — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- маринованные грибы — 1 банка объемом 500 мл;
- варёные яйца — 6 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт. (140 г);
- майонез — 160 г.
Для маринада для курицы:
- вода — 1 л;
- лавровый лист — 1 шт.;
- душистый перец горошком — 5 шт.;
- чёрный перец горошком — ½ ч. л.;
- соль — 2 ч. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- горчица в зернах — 1 ст. л.
Для маринования овощей:
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- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- молотый кориандр — ½ ч. л.;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Куриное филе отварить в воде с лавровым листом, перцем, солью и сахаром.
- После закипания проварить 2 минуты и оставить остывать в маринаде. Разделить на волокна и смешать с зернистой горчицей.
- Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь натереть соломкой.
- Добавить специи и чеснок, залить горячим маслом, влить уксус и оставить на 10 минут.
- Выложить слоями курицу, майонез, маринованные грибы, яйца и овощи, смазывая майонезом по мере необходимости.
- Плавленые сырки предварительно охладить в морозилке 30 минут, натереть и распределить сверху.
- Перед подачей дать салату немного настояться в холодильнике.
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