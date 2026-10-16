Салат с крабовыми палочками и сыром: секрет вкуса в пикантной заправке

Салат "Надежда" с особой заправкой: главный конкурент "Оливье"
Ua ru
16 октября 2026 12:04
Салат "Надежда". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Надежда" сочетает в себе сочные овощи, нежные яйца и крабовые палочки. Ароматная заправка придает блюду легкую пикантность и насыщенный вкус, поэтому салат станет отличной альтернативой привычному "Оливье".
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- варёные яйца — 4 шт.;
- свежие огурцы — 2 шт.;
- консервированная кукуруза без жидкости — 100 г;
- твёрдый сыр — 80–100 г;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- горчица — 1 ч. л.;
- укроп, соль и черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Натереть сыр, измельчить укроп и чеснок. Смешать с майонезом, горчицей и черным перцем.
- Крабовые палочки и вареные яйца нарезать кубиками, огурцы — соломкой или кубиками. Из кукурузы слить жидкость.
- Смешать все ингредиенты с сырной заправкой и аккуратно перемешать.
- При необходимости добавить соль. Перед подачей охладить.
- Если готовить салат заранее, хранить заправку и нарезанные ингредиенты отдельно и смешивать непосредственно перед подачей.
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