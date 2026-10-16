Салат с крабовыми палочками и сыром: секрет вкуса в пикантной заправке

Салат "Надежда". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Надежда" сочетает в себе сочные овощи, нежные яйца и крабовые палочки. Ароматная заправка придает блюду легкую пикантность и насыщенный вкус, поэтому салат станет отличной альтернативой привычному "Оливье".

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

варёные яйца — 4 шт.;

свежие огурцы — 2 шт.;

консервированная кукуруза без жидкости — 100 г;

твёрдый сыр — 80–100 г;

майонез — 3–4 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

горчица — 1 ч. л.;

укроп, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть сыр, измельчить укроп и чеснок. Смешать с майонезом, горчицей и черным перцем. Крабовые палочки и вареные яйца нарезать кубиками, огурцы — соломкой или кубиками. Из кукурузы слить жидкость. Смешать все ингредиенты с сырной заправкой и аккуратно перемешать. При необходимости добавить соль. Перед подачей охладить. Если готовить салат заранее, хранить заправку и нарезанные ингредиенты отдельно и смешивать непосредственно перед подачей.

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