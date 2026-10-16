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Главная Вкус Салат "Надежда" с особой заправкой: главный конкурент "Оливье"

Салат "Надежда" с особой заправкой: главный конкурент "Оливье"

Ua ru
16 октября 2026 12:04
Салат с крабовыми палочками и сыром: секрет вкуса в пикантной заправке
Салат "Надежда". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Надежда" сочетает в себе сочные овощи, нежные яйца и крабовые палочки. Ароматная заправка придает блюду легкую пикантность и насыщенный вкус, поэтому салат станет отличной альтернативой привычному "Оливье".

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • варёные яйца — 4 шт.;
  • свежие огурцы — 2 шт.;
  • консервированная кукуруза без жидкости — 100 г;
  • твёрдый сыр — 80–100 г;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • укроп, соль и черный молотый перец — по вкусу.
рецепт салату з крабовими паличками
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть сыр, измельчить укроп и чеснок. Смешать с майонезом, горчицей и черным перцем.
  2. Крабовые палочки и вареные яйца нарезать кубиками, огурцы — соломкой или кубиками. Из кукурузы слить жидкость.
  3. Смешать все ингредиенты с сырной заправкой и аккуратно перемешать.
  4. При необходимости добавить соль. Перед подачей охладить.
  5. Если готовить салат заранее, хранить заправку и нарезанные ингредиенты отдельно и смешивать непосредственно перед подачей.

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салат рецепт оливье закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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