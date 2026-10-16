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Головна Смак Салат "Надія" з особливою заправкою: головний конкурент "Олів’є"

Салат "Надія" з особливою заправкою: головний конкурент "Олів’є"

Ua ru
16 жовтня 2026 12:04
Салат із крабовими паличками та сиром: секрет смаку в пікантній заправці
Салат "Надія". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Надія" поєднує соковиті овочі, ніжні яйця та крабові палички. Ароматна заправка додає страві легкої пікантності й насиченого смаку, тому салат стане гарною альтернативою звичному "Олів’є".

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • свіжі огірки — 2 шт.;
  • консервована кукурудза без рідини — 100 г;
  • твердий сир — 80–100 г;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • кріп, сіль і чорний мелений перець — до смаку.
рецепт салату з крабовими паличками
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти сир, подрібнити кріп і часник. Змішати з майонезом, гірчицею та чорним перцем.
  2. Крабові палички й варені яйця нарізати кубиками, огірки — соломкою або кубиками. З кукурудзи злити рідину.
  3. З’єднати всі інгредієнти із сирною заправкою та обережно перемішати.
  4. За потреби додати сіль. Перед подаванням охолодити.
  5. Якщо готувати салат заздалегідь, зберігати заправку та нарізані інгредієнти окремо й змішати безпосередньо перед подаванням.

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салат рецепт олів'є закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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