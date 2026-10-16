Салат із крабовими паличками та сиром: секрет смаку в пікантній заправці

Салат "Надія". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Надія" поєднує соковиті овочі, ніжні яйця та крабові палички. Ароматна заправка додає страві легкої пікантності й насиченого смаку, тому салат стане гарною альтернативою звичному "Олів’є".

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

варені яйця — 4 шт.;

свіжі огірки — 2 шт.;

консервована кукурудза без рідини — 100 г;

твердий сир — 80–100 г;

майонез — 3–4 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

гірчиця — 1 ч. л.;

кріп, сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти сир, подрібнити кріп і часник. Змішати з майонезом, гірчицею та чорним перцем. Крабові палички й варені яйця нарізати кубиками, огірки — соломкою або кубиками. З кукурудзи злити рідину. З’єднати всі інгредієнти із сирною заправкою та обережно перемішати. За потреби додати сіль. Перед подаванням охолодити. Якщо готувати салат заздалегідь, зберігати заправку та нарізані інгредієнти окремо й змішати безпосередньо перед подаванням.

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