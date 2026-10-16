Салат із крабовими паличками та сиром: секрет смаку в пікантній заправці

Салат "Надія" з особливою заправкою: головний конкурент "Олів’є"
Ua ru
16 жовтня 2026 12:04
Салат "Надія". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Надія" поєднує соковиті овочі, ніжні яйця та крабові палички. Ароматна заправка додає страві легкої пікантності й насиченого смаку, тому салат стане гарною альтернативою звичному "Олів’є".
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- варені яйця — 4 шт.;
- свіжі огірки — 2 шт.;
- консервована кукурудза без рідини — 100 г;
- твердий сир — 80–100 г;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- кріп, сіль і чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Натерти сир, подрібнити кріп і часник. Змішати з майонезом, гірчицею та чорним перцем.
- Крабові палички й варені яйця нарізати кубиками, огірки — соломкою або кубиками. З кукурудзи злити рідину.
- З’єднати всі інгредієнти із сирною заправкою та обережно перемішати.
- За потреби додати сіль. Перед подаванням охолодити.
- Якщо готувати салат заздалегідь, зберігати заправку та нарізані інгредієнти окремо й змішати безпосередньо перед подаванням.
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