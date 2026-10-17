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Головна Смак Салат "Ірина": знадобиться курка та мариновані гриби

Салат "Ірина": знадобиться курка та мариновані гриби

Ua ru
17 жовтня 2026 12:04
Салат із куркою та грибами: ніжна закуска з пікантними овочами
Салат "Ірина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Ірина" виходить соковитим, ніжним і насиченим. Поєднання курки, грибів, яєць і сиру робить його чудовим варіантом для святкового столу або сімейної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • мариновані гриби — 1 банка об’ємом 500 мл;
  • варені яйця — 6 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт. (140 г);
  • майонез — 160 г.

Для маринаду курки:

  • вода — 1 л;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • запашний перець горошком — 5 шт.;
  • чорний перець горошком — ½ ч. л.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • цукор — ½ ч. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ст. л.

Для маринування овочів:

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  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • мелений коріандр — ½ ч. л.;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • часник — 2 зубчики;
  • олія — 2 ст. л.;
  • яблучний оцет — 1 ст. л.
рецепт салату
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Куряче філе відварити у воді з лавровим листом, перцем, сіллю та цукром.
  2. Після закипання проварити 2 хвилини й залишити охолоджуватися в маринаді. Розібрати на волокна та змішати із зернистою гірчицею.
  3. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, моркву натерти соломкою.
  4. Додати спеції та часник, залити гарячою олією, влити оцет і залишити на 10 хвилин.
  5. Викласти шарами курку, майонез, мариновані гриби, яйця та овочі, змащуючи майонезом за потреби.
  6. Плавлені сирки попередньо охолодити в морозилці 30 хвилин, натерти й розподілити зверху.
  7. Перед подаванням дати салату трохи настоятися в холодильнику.

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салат рецепт салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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