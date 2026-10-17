Салат із куркою та грибами: ніжна закуска з пікантними овочами

Салат "Ірина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Ірина" виходить соковитим, ніжним і насиченим. Поєднання курки, грибів, яєць і сиру робить його чудовим варіантом для святкового столу або сімейної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

мариновані гриби — 1 банка об’ємом 500 мл;

варені яйця — 6 шт.;

плавлені сирки — 2 шт. (140 г);

майонез — 160 г.

Для маринаду курки:

вода — 1 л;

лавровий лист — 1 шт.;

запашний перець горошком — 5 шт.;

чорний перець горошком — ½ ч. л.;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — ½ ч. л.;

гірчиця в зернах — 1 ст. л.

Для маринування овочів:

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сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

мелений коріандр — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — до смаку;

часник — 2 зубчики;

олія — 2 ст. л.;

яблучний оцет — 1 ст. л.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у воді з лавровим листом, перцем, сіллю та цукром. Після закипання проварити 2 хвилини й залишити охолоджуватися в маринаді. Розібрати на волокна та змішати із зернистою гірчицею. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, моркву натерти соломкою. Додати спеції та часник, залити гарячою олією, влити оцет і залишити на 10 хвилин. Викласти шарами курку, майонез, мариновані гриби, яйця та овочі, змащуючи майонезом за потреби. Плавлені сирки попередньо охолодити в морозилці 30 хвилин, натерти й розподілити зверху. Перед подаванням дати салату трохи настоятися в холодильнику.

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