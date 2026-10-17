Салат із куркою та грибами: ніжна закуска з пікантними овочами

Салат "Ірина": знадобиться курка та мариновані гриби
Ua ru
17 жовтня 2026 12:04
Салат "Ірина". Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Ірина" виходить соковитим, ніжним і насиченим. Поєднання курки, грибів, яєць і сиру робить його чудовим варіантом для святкового столу або сімейної вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- куряче філе — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- мариновані гриби — 1 банка об’ємом 500 мл;
- варені яйця — 6 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт. (140 г);
- майонез — 160 г.
Для маринаду курки:
- вода — 1 л;
- лавровий лист — 1 шт.;
- запашний перець горошком — 5 шт.;
- чорний перець горошком — ½ ч. л.;
- сіль — 2 ч. л.;
- цукор — ½ ч. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ст. л.
Для маринування овочів:
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- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- мелений коріандр — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — до смаку;
- часник — 2 зубчики;
- олія — 2 ст. л.;
- яблучний оцет — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Куряче філе відварити у воді з лавровим листом, перцем, сіллю та цукром.
- Після закипання проварити 2 хвилини й залишити охолоджуватися в маринаді. Розібрати на волокна та змішати із зернистою гірчицею.
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями, моркву натерти соломкою.
- Додати спеції та часник, залити гарячою олією, влити оцет і залишити на 10 хвилин.
- Викласти шарами курку, майонез, мариновані гриби, яйця та овочі, змащуючи майонезом за потреби.
- Плавлені сирки попередньо охолодити в морозилці 30 хвилин, натерти й розподілити зверху.
- Перед подаванням дати салату трохи настоятися в холодильнику.
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